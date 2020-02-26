大甲媽遶境如期舉辦 基層警被迫陷群聚增風險

大甲媽、白沙屯媽今年徒步進香遶境活動碰上新冠肺炎疫情，引起外界高度關切，大甲鎮瀾宮上午已宣布在中央未禁止前照常舉行，對此每年出動大批人力護轎的基層警力如臨大敵，有資深檢察官表示，鎮瀾宮應該繳交保證金，若有人在這場活動中感染就要拿出來支付，怎麼可以他們賺錢，付出的社會成本由全民埋單。

每年大甲媽及白沙屯行經彰化，跟隨信眾多，為防止大甲媽祖鑾轎搶轎發生衝突，彰化更是出動上千警力護轎，今年碰上疫情，基層警察格外緊張，如今遶境決定照辦，初步了解人力安排預計比照去年，彰化縣警局今天將開會討論人力布署，。

近日因新冠肺炎疫情變化，為維護公務正常運作，地方各機關、學校被要求規畫實施人力運用及辦公室場所應變措施，以防有人感染時，辦公處替代場所與人力難以因應，行政院也函文法務部為保障實際執行相關防疫工作人員安全，如須直接與感染者、疑似感染者或屍體等須辦理額外保險，保險額度最高為1千萬元，保險內容由各機關自行規劃辦理。

有檢察官說，醫護人員防疫期間不能出國，媽祖遶境活動卻辦得理所當然，員警被派出值勤，被迫群聚身陷危險，若有人感染影響層面大，建議主辦單位自行請保全、志工護轎，不要讓員警出勤，若警政單位還是要派員警護轎，也應限定地點，避免到室內空間執行，也有責任幫同仁額外保險。

彰化劉姓保險業者指出，舉辦大型活動若擔心工作人員有群聚風險，主辦單位確實可辦短期活動險，但人數越多保費越高，一般短期險或團體險都是意外加意外醫療險，若擔心疾病感染，可加短期壽險附加疾病醫療險，保費相較較高，但短期壽險要看保險公司如何審核，只要承保，民眾罹患新冠肺炎也會理賠。