快訊

下午1時34分規模4.7花蓮地震 最大震度4級

我新冠肺炎增1例 案27醫院內外籍看護中鏢

大甲媽遶境如期舉辦 基層警被迫陷群聚增風險

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
大甲媽祖遶境彰化，吸引民眾鑽轎。報系資料照
大甲媽祖遶境彰化，吸引民眾鑽轎。報系資料照

大甲媽、白沙屯媽今年徒步進香遶境活動碰上新冠肺炎疫情，引起外界高度關切，大甲鎮瀾宮上午已宣布在中央未禁止前照常舉行，對此每年出動大批人力護轎的基層警力如臨大敵，有資深檢察官表示，鎮瀾宮應該繳交保證金，若有人在這場活動中感染就要拿出來支付，怎麼可以他們賺錢，付出的社會成本由全民埋單。

每年大甲媽及白沙屯行經彰化，跟隨信眾多，為防止大甲媽祖鑾轎搶轎發生衝突，彰化更是出動上千警力護轎，今年碰上疫情，基層警察格外緊張，如今遶境決定照辦，初步了解人力安排預計比照去年，彰化縣警局今天將開會討論人力布署，。

近日因新冠肺炎疫情變化，為維護公務正常運作，地方各機關、學校被要求規畫實施人力運用及辦公室場所應變措施，以防有人感染時，辦公處替代場所與人力難以因應，行政院也函文法務部為保障實際執行相關防疫工作人員安全，如須直接與感染者、疑似感染者或屍體等須辦理額外保險，保險額度最高為1千萬元，保險內容由各機關自行規劃辦理。

有檢察官說，醫護人員防疫期間不能出國，媽祖遶境活動卻辦得理所當然，員警被派出值勤，被迫群聚身陷危險，若有人感染影響層面大，建議主辦單位自行請保全、志工護轎，不要讓員警出勤，若警政單位還是要派員警護轎，也應限定地點，避免到室內空間執行，也有責任幫同仁額外保險。

彰化劉姓保險業者指出，舉辦大型活動若擔心工作人員有群聚風險，主辦單位確實可辦短期活動險，但人數越多保費越高，一般短期險或團體險都是意外加意外醫療險，若擔心疾病感染，可加短期壽險附加疾病醫療險，保費相較較高，但短期壽險要看保險公司如何審核，只要承保，民眾罹患新冠肺炎也會理賠。

保險 新冠肺炎 遶境

延伸閱讀

大甲媽遶境 兩醫院長反對：出現超級感染源怎辦

網路民調一面倒 超過9成反對舉辦大甲媽遶境

大甲媽遶境如期辦 韓國瑜：廟管委會有一定作為

新冠肺炎疫情緊張 林智堅：減少進香遶境媽祖會體諒

相關新聞

【重磅快評】擋駕媽祖怕掀了總統新衣 陳時中天人交戰

新冠病毒肆虐全球，台灣比鄰疫區，政府還能阻敵境外，大家都讚蔡總統領導有方，她安撫民眾別恐慌，台灣「只有零星社區感染」，高...

媽祖遶境是「傳統」不可停辦？醫師翻台灣史：曾多次因疫情中止

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴大，不少人擔心即將舉辦的大甲媽祖遶境將成台灣防疫破口，建議停辦，鎮瀾宮方面今（26日）早表示，如衛福部未通知禁止，遶境將如期舉行。但每年三月的媽祖進香活動，是否真的年年不落？有醫師發文表示，其實台灣史上曾有多次因疫情中止遶境的紀錄。

媽祖遶境真的要辦下去？ 醫師一語點破盲腸

大甲媽遶境到底辦不辦引發爭議，經常在臉書上針貶時事的奇美醫院加護醫學部醫師陳志金今天在臉書上表示，各醫學會的年會都延期舉...

大甲媽遶境動用特別條例？ 立委不同調

大甲媽遶境是否該動用特別條例的指揮特權，民進黨立委管碧玲說，條例授權中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，有權決定遶境是否停...

【即時評論】防疫順時中還是順標哥？

大甲媽祖是否如期遶境？大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天總算鬆口，呼籲中央趕快作出「專業」決定，防疫如作戰，這個議題燒了好幾天，...

學者發起連署暫停大甲媽繞境 鎮瀾宮：中央說了算

大甲鎮瀾宮媽祖遶境在3月19日起駕，中台灣教授協會發起「呼籲大甲遶境暫停舉辦」連署，昨天開始由學者個別連署，並邀民眾及社...

大甲媽遶境如期舉辦 基層警被迫陷群聚增風險

大甲媽、白沙屯媽今年徒步進香遶境活動碰上新冠肺炎疫情，引起外界高度關切，大甲鎮瀾宮上午已宣布在中央未禁止前照常舉行，對此...

大甲媽祖如期遶境 朝天宮董事長蔡咏鍀：全力配合政府

新冠肺炎疫情延燒，南韓爆發嚴重的教會群聚感染，三月將陸續啟程的大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮媽祖遶境活動，目前活動如期舉行，引...

大甲媽遶境 兩醫院長反對：出現超級感染源怎辦

新冠肺炎在全球造成疫情，大甲媽祖遶境活動備受關注，鎮瀾宮董事長顏清標表示，遶境活動如期舉辦，衛福部若明令禁止，將配合取消...

網路民調一面倒 超過9成反對舉辦大甲媽遶境

大甲媽祖遶境在此時到底該不該辦？網路上兩項民調都顯示，超過9成的投票民眾都認為不應該舉辦。

大甲媽遶境如期辦 韓國瑜：廟管委會有一定作為

大甲媽祖是否如期遶境，大甲鎮瀾宮董事長顏清標今鬆口表示，遶境活動精簡，如期進行，也說有關防疫中央才是專家，「只要做出決定...

直播／大甲媽祖遶境如期舉辦？ 疫情指揮中心下午說明

新冠肺炎疫情持續，外界擔心每年數百萬人參與的年度大甲媽祖遶境盛事，恐成防疫破口，不過今日鎮瀾宮董事長顏清標和副董事長鄭銘坤與董監事會成員今天開記者會，宣布今年大甲媽遶境如期舉行，並希望衛福部能做出專業判斷，讓宮廟有所遵從，如果政府宣布禁止，就會配合延期舉辦。

熱門新聞

寒假放太久？16歲女孩開學日前腹痛就醫發現懷孕了

影／大甲媽祖如期遶境 顏清標：衛福部不能讓網路帶風向

白沙屯進香有變數 不排除再擲筊請示媽祖

媽祖不是顏清標的！學者：這時就不需要「順時鐘」了？

遶境一籮筐為何只針對大甲媽祖？ 網友曝背後原因

賴清德：若遶境引發疫情快速傳播 對不起前線醫護人員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。