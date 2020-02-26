228假期逛台中百貨商圈 警祭「強制右轉」防壅塞

因應228和平紀念日的連續假期，台中市警局交通大隊的交通疏導規劃以以國道交流道、鐵公路車站、觀光景點、百貨商圈等周邊道路為主，並提前在假期前一天（27日）展開交通疏導計畫，交大預期今年國道一號下台灣大道匝道往百貨商圈的車潮會較多，因此規劃在連續假期期間，會在國道一號台灣大道匝道口往市區方向處，安排一輛巡邏車，並由兩名警員掌握現場車流，如發現已出現塞車情形，用路人下台灣大道匝道後，警方會以交通疏導方式「強制右轉」，疏流至市政路、惠中路後進入市區。

台中市警局交通大隊表示，針對國道一號台灣大道匝道進入市區的交通疏導勤務，會從假期前一天就展開，每天早上10時至晚間8時，採取機動性調整，若有塞車，就會強制下匝道的轎車右轉，呼籲用路人配合。

台中市警局交通大隊表示，依據歷次連續假期特性，假期前一日（2月27日）北部返鄉旅客將陸續出發南下，國道及台中市重要道路車流勢必湧現，連假期間（2月28日至3月1日）台市各觀光景點及百貨商圈，將湧入大量旅遊及逛街購物人潮，而假期最後一日(3月1日)將出現北上返回工作地車潮，市警局已針對上述重點時段及路段，預先規劃交通崗執行交通疏導勤務，並由現場員警依據車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮引導，以維持交通順暢。

台中市警局規劃從2月27日(星期四)起至109年3月1日(星期日)止，展開為期4天的228和平紀念日連續假期交通疏導、管制等具體作為，相關內容如下：

★高速公路交通疏導措施：

(一)深夜暫停收費：109年2月28日至3月1日每日0時至5時國道全線暫停收費，請駕駛人多利用上述時段行駛國道，除享有免費優惠外，更可避開壅塞一路順暢。

(二)開放路肩：除平常日國道1號南下大雅至臺中(7時至9時、16時至19時)、國道3號北上快官出口匝道(7時至9時、17時至19時)、國道3號北上霧峰至中投(7時至19時)、國道3號北上霧峰系統至霧峰(7時至19時)、國道3號北上中港系統至大甲(13時至22時)外，新增開放國道1號北上大雅至豐原(7時至9時、16時至19時)、國道1號大雅交流道北上匝道(台中方向，10時至12時、14時至17時)路肩供小型車行駛。

另228和平紀念日連假期間，將協調增加開放路肩及延長時段，實際開放里程及使用限制仍以現場標誌為準，請駕駛人注意現場之開放路肩號誌顯示。

(三)入口匝道儀控：109年2月28日至109年3月1日國道各交流道將視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。

★228和平紀念日連假期間本市易壅塞路段：

(一)國道1號豐原交流道匝道出口銜接中山路及中正路周邊道路。

(二)國道1號大雅交流道匝道出口銜接中清路、環中路周邊道路。

(三)國道1號台中交流道匝道出口銜接臺灣大道往市、郊區及環中路周邊道路。

(四)國道1號南屯交流道匝道出口銜接五權西路往市、郊區及環中路周邊道路。

(五)國道1號王田交流道匝道出口銜接中山路及沙田路周邊道路。

(六)國道4號后豐交流道出口豐原區三豐路與周邊沿線路段。

(七)國道3號大甲交流道匝道出口銜接中132線外埔區、大甲區甲后路周邊道路。

(八)國道3號霧峰交流道匝道出口銜接中正路、中投交流道匝道出口銜接中投西路周邊道路。

(九)台鐵台中站及周邊道路。

(十)台74線快速道路沿線匝道出口銜接平面道路路口與周邊道路。