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228假期逛台中百貨商圈 警祭「強制右轉」防壅塞

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
因應228假期會有大量人、車潮進入台中市百貨商圈周邊道路，台中市警局交通大隊採取機動式的分流疏導，一有堵塞情形，從國道一號台灣大道匝道欲進入市區的用路人，會被警方強制右轉，疏導到其他道路分流。圖／台中市警局交通大隊提供
因應228假期會有大量人、車潮進入台中市百貨商圈周邊道路，台中市警局交通大隊採取機動式的分流疏導，一有堵塞情形，從國道一號台灣大道匝道欲進入市區的用路人，會被警方強制右轉，疏導到其他道路分流。圖／台中市警局交通大隊提供

因應228和平紀念日的連續假期台中市警局交通大隊的交通疏導規劃以以國道交流道、鐵公路車站、觀光景點、百貨商圈等周邊道路為主，並提前在假期前一天（27日）展開交通疏導計畫，交大預期今年國道一號下台灣大道匝道往百貨商圈的車潮會較多，因此規劃在連續假期期間，會在國道一號台灣大道匝道口往市區方向處，安排一輛巡邏車，並由兩名警員掌握現場車流，如發現已出現塞車情形，用路人下台灣大道匝道後，警方會以交通疏導方式「強制右轉」，疏流至市政路、惠中路後進入市區。

台中市警局交通大隊表示，針對國道一號台灣大道匝道進入市區的交通疏導勤務，會從假期前一天就展開，每天早上10時至晚間8時，採取機動性調整，若有塞車，就會強制下匝道的轎車右轉，呼籲用路人配合。

台中市警局交通大隊表示，依據歷次連續假期特性，假期前一日（2月27日）北部返鄉旅客將陸續出發南下，國道及台中市重要道路車流勢必湧現，連假期間（2月28日至3月1日）台市各觀光景點及百貨商圈，將湧入大量旅遊及逛街購物人潮，而假期最後一日(3月1日)將出現北上返回工作地車潮，市警局已針對上述重點時段及路段，預先規劃交通崗執行交通疏導勤務，並由現場員警依據車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮引導，以維持交通順暢。

台中市警局規劃從2月27日(星期四)起至109年3月1日(星期日)止，展開為期4天的228和平紀念日連續假期交通疏導、管制等具體作為，相關內容如下：

★高速公路交通疏導措施：

(一)深夜暫停收費：109年2月28日至3月1日每日0時至5時國道全線暫停收費，請駕駛人多利用上述時段行駛國道，除享有免費優惠外，更可避開壅塞一路順暢。

(二)開放路肩：除平常日國道1號南下大雅至臺中(7時至9時、16時至19時)、國道3號北上快官出口匝道(7時至9時、17時至19時)、國道3號北上霧峰至中投(7時至19時)、國道3號北上霧峰系統至霧峰(7時至19時)、國道3號北上中港系統至大甲(13時至22時)外，新增開放國道1號北上大雅至豐原(7時至9時、16時至19時)、國道1號大雅交流道北上匝道(台中方向，10時至12時、14時至17時)路肩供小型車行駛。

另228和平紀念日連假期間，將協調增加開放路肩及延長時段，實際開放里程及使用限制仍以現場標誌為準，請駕駛人注意現場之開放路肩號誌顯示。

(三)入口匝道儀控：109年2月28日至109年3月1日國道各交流道將視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。

★228和平紀念日連假期間本市易壅塞路段：

(一)國道1號豐原交流道匝道出口銜接中山路及中正路周邊道路。

(二)國道1號大雅交流道匝道出口銜接中清路、環中路周邊道路。

(三)國道1號台中交流道匝道出口銜接臺灣大道往市、郊區及環中路周邊道路。

(四)國道1號南屯交流道匝道出口銜接五權西路往市、郊區及環中路周邊道路。

(五)國道1號王田交流道匝道出口銜接中山路及沙田路周邊道路。

(六)國道4號后豐交流道出口豐原區三豐路與周邊沿線路段。

(七)國道3號大甲交流道匝道出口銜接中132線外埔區、大甲區甲后路周邊道路。

(八)國道3號霧峰交流道匝道出口銜接中正路、中投交流道匝道出口銜接中投西路周邊道路。

(九)台鐵台中站及周邊道路。

(十)台74線快速道路沿線匝道出口銜接平面道路路口與周邊道路。

國道 台中市 連續假期

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