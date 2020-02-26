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228連假 搭台中雙十公車賞花、購物、看夕陽

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
因應新冠肺炎疫情，台中市要求全市客運業者建立防疫機制，執行車輛、場站等設施消毒清潔工作，並透過駕駛個人衛生管理、出車載口罩、量額溫及收班後車內消毒等防疫措施，讓民眾安心搭車。圖／台中市交通局提供
因應新冠肺炎疫情，台中市要求全市客運業者建立防疫機制，執行車輛、場站等設施消毒清潔工作，並透過駕駛個人衛生管理、出車載口罩、量額溫及收班後車內消毒等防疫措施，讓民眾安心搭車。圖／台中市交通局提供

因應228連假，台中市交通局已與交通部國道高速公路局協調，將視國道及地方車流狀況，彈性開放國道1號（豐原至台中路段）路肩時段及調整路口號誌時制；高鐵疏運2月27日至3月2日加開110班列車，台鐵加開134班次列車。

台中市交通局表示，市客運業者車輛、場站皆確實消毒，駕駛並載口罩、量額溫積極防疫，適逢后里泰安櫻花季，民眾可利用211、214號公車前往賞花。

交通局長葉昭甫表示，與交通部高速公路局協調，針對國道及地方車流狀況，適時調整路口號誌時制，而國道1號豐原至台中路段，現有開放路肩措施照常實施，另視情況機動調整延長開放路肩時段，交控中心將配合於交通資訊顯示板、即時交通資訊網、手機APP等發布國道路況及疏運訊息。

2月27日至3月2日公共運輸增班部分，高鐵公司加開110班次列車（南下57班、北上53班），並提供3至5節自由座服務；台鐵局全線加開134班次列車（包括西線32班、東線91班、南迴線11班）；國道客運業者也將視情形加開班次，以因應連假期間出遊、返鄉人潮。

目前也是后里泰安櫻花季花期，即日起至3月1日泰安派出所旁停車場不開放停車，車輛請停至泰安鐵道文化園區（泰安舊火車站）旁停車場，並視情形實施交通管制，鼓勵民眾可搭乘211、214號公車於「泰安派出所站」下車，或搭乘火車至台鐵泰安車站後，沿安眉路步行約15分鐘至泰安派出所賞櫻。

葉昭甫說，因應新冠肺炎疫情，已要求全市客運業者建立防疫機制，執行車輛、場站等設施消毒清潔工作，並透過駕駛個人衛生管理、出車載口罩、量額溫及收班後車內消毒等防疫措施，讓民眾安心搭車。

台中雙十公車優惠已上路，民眾可利用228連假，搭公車到谷關泡湯、高美濕地看夕陽、台中港三井、后里麗寶OUTLET購物，也可到訪霧峰林家花園，享受10公里免費、超過10公里最多10元車資優惠，經濟實惠暢遊台中，度過快樂充實的假期。

因應228連假，台中市交通局已與交通部國道高速公路局協調，將視國道及地方車流狀況，彈性開放國道1號（豐原至台中路段）路肩時段及調整路口號誌時制；高鐵疏運2月27日至3月2日加開110班列車，台鐵加開134班次列車。圖／台中市交通局提供
因應228連假，台中市交通局已與交通部國道高速公路局協調，將視國道及地方車流狀況，彈性開放國道1號（豐原至台中路段）路肩時段及調整路口號誌時制；高鐵疏運2月27日至3月2日加開110班列車，台鐵加開134班次列車。圖／台中市交通局提供

國道客運 列車 公車

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