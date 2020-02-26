台南祀典大天宮：媽祖三聖筊 答應3月不辦活動
大甲媽祖遶境宗教活動引發防疫破口的爭議，網路上還流傳著教大家如何向「媽祖」請假的方式，而台南知名的全台祀典大天后宮管委會主委曾吉連表示，3月原本廟內也有隆重的春祭活動，但在擲筊請示媽祖後，媽祖三聖筊同意到秋祭再擴大舉辦。
網路上流留的「如何向媽祖請假」今年不去大甲遶境，是7天之內，到家裡附近的媽祖廟或天后宮殿前，誠心敬拜一分鐘，燒金、備三素果，即可順利向媽祖請假。
曾吉連則表示，只要誠心向媽祖敬拜請假，神明一定能懂，原本廟每年固定春秋兩季，都會遵循古禮舉辦隆重的祭典，這是從古就有的習俗，廟中視為年度大事，但今年受到疫情影響，擔心節外生枝，之前他就向媽祖擲筊請示，表明是否春祭停辦、秋祭再擴大隆重辦理，原本擔心有違多年的傳統，但沒想到媽祖馬上三個聖筊同意。
他認為，台灣雖然宗教自由，但廟宇仍應該配合政府的防疫政策，加上遶境大家都體力透支，他也很擔心會有人因此染病，不過尊重顏清標等人的決定。
台南開基天后宮管員會委員王申賢則表示，台南是眾神之都，3月因為接連有玄天上帝、保生大帝及媽祖生日，歷來都是熱鬧時節，但今年受到疫情影響，很多大型活動都已經停辦，包括大觀音亭興濟宮的春祭也停止，「媽祖也不樂見信徒因祂而染病」，相信只要誠心敬拜媽祖、向媽祖請假，神明一定能了解。
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