大甲媽遶境停不停交專業判斷 中市議員：壓力丟還中央

台中市議員施志昌表示，鎮瀾宮董事長顏清標等人今天開記者會說，此次遶境節省下來的費用，包含遊覽車、餐食、住宿等，捐贈3000萬元給疫情指揮中心，並且要求衛福部給全台統一停辦宮廟活動的標準，施志昌認為這等於把自身的難題與輿論壓力試圖丟還給中央。

施志昌表示，這可以看出鎮瀾宮一直沒有將停辦放在討論項目中，而是用盡各種方式排解異議，他說執意要舉辦大甲媽遶境進香活動，帶給台中市政府防疫的壓力，而是中南部縣市都要警覺，此活動是否可能成為防疫的黑天鵝，施志昌呼籲，活動仍繼續舉辦，鎮瀾宮轄下各個團體如神轎班、機車團、哨角隊等等要建立防疫的SOP，如遶境名冊要建立、按時量體溫全程配戴口罩以及發現發燒個案時該如何處理等等之相關流程。

施志昌說，這項活動帶給防疫的最大挑戰就是流動的香客，來自全台各地，更可能是其他國家的旅客也參與，只要有一新冠肺炎個案，就可能發生大規模的感染，造成社會必須付出更大的成本善後。