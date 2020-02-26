快訊

下午1時34分規模4.7花蓮地震 最大震度4級

我新冠肺炎增1例 案27醫院內外籍看護中鏢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大甲媽遶境停不停交專業判斷 中市議員：壓力丟還中央

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
鎮瀾宫董事長顏清標等人，今天開記者會說明大甲媽遶境如期舉行。記者游振昇／攝影
鎮瀾宫董事長顏清標等人，今天開記者會說明大甲媽遶境如期舉行。記者游振昇／攝影

台中市議員施志昌表示，鎮瀾宮董事長顏清標等人今天開記者會說，此次遶境節省下來的費用，包含遊覽車、餐食、住宿等，捐贈3000萬元給疫情指揮中心，並且要求衛福部給全台統一停辦宮廟活動的標準，施志昌認為這等於把自身的難題與輿論壓力試圖丟還給中央。

施志昌表示，這可以看出鎮瀾宮一直沒有將停辦放在討論項目中，而是用盡各種方式排解異議，他說執意要舉辦大甲媽遶境進香活動，帶給台中市政府防疫的壓力，而是中南部縣市都要警覺，此活動是否可能成為防疫的黑天鵝，施志昌呼籲，活動仍繼續舉辦，鎮瀾宮轄下各個團體如神轎班、機車團、哨角隊等等要建立防疫的SOP，如遶境名冊要建立、按時量體溫全程配戴口罩以及發現發燒個案時該如何處理等等之相關流程。

施志昌說，這項活動帶給防疫的最大挑戰就是流動的香客，來自全台各地，更可能是其他國家的旅客也參與，只要有一新冠肺炎個案，就可能發生大規模的感染，造成社會必須付出更大的成本善後。

遶境 鎮瀾宮 台中市

延伸閱讀

大甲媽遶境成焦點 顏清標籲勿政治化

【即時評論】防疫順時中還是順標哥？

影／媽祖遶境照常舉行 顏清標：若衛福部禁止就取消

大甲媽祖遶境 顏清標：如期籌辦取消3大活動

相關新聞

好夢幻！埔鹽秘境紅花風鈴木大爆發 360度拍照無死角

春天各地百花齊放，彰化埔鹽鄉南新社區的紅花風鈴木最近盛開，粉紅花朵布滿樹冠，相當夢幻，吸引民眾拍照打卡，南新村長施正賀表...

228假期逛台中百貨商圈 警祭「強制右轉」防壅塞

因應228和平紀念日的連續假期，台中市警局交通大隊的交通疏導規劃以以國道交流道、鐵公路車站、觀光景點、百貨商圈等周邊道路...

網路民調一面倒 超過9成反對舉辦大甲媽遶境

大甲媽祖遶境在此時到底該不該辦？網路上兩項民調都顯示，超過9成的投票民眾都認為不應該舉辦。

228連假 搭台中雙十公車賞花、購物、看夕陽

因應228連假，台中市交通局已與交通部國道高速公路局協調，將視國道及地方車流狀況，彈性開放國道1號（豐原至台中路段）路肩...

台南祀典大天宮：媽祖三聖筊 答應3月不辦活動

大甲媽祖遶境宗教活動引發防疫破口的爭議，網路上還流傳著教大家如何向「媽祖」請假的方式，而台南知名的全台祀典大天后宮管委會...

大甲媽遶境停不停交專業判斷 中市議員：壓力丟還中央

台中市議員施志昌表示，鎮瀾宮董事長顏清標等人今天開記者會說，此次遶境節省下來的費用，包含遊覽車、餐食、住宿等，捐贈300...

新冠肺炎第二戰場？ 遶境辦不辦 指揮中心下午說明

大甲媽祖遶境到底辦不辦？近日似乎已成為新冠肺炎外的例另一戰場。鎮瀾宫董事長顏清標今日表示，最近聽取各界和宮廟意見，和開會...

影／傷癒重返大自然 黃偉哲親野放黑琵

台南市生態保育學會志工黃永豐、邱景威，今年1月19日在學甲濕地生態園區巡查時搶救1隻罹患肉毒桿菌中毒的黑面琵鷺，經過1個...

燈會主燈去留？觀光局今點交市府 設計界有話要說

2020台灣燈會主燈恐遭拆消息一出，引起設計和建築界一片撻伐，2018台中世界花博設計長吳漢中甚至在臉書諷刺去年是「我屏...

觀光業重創 南投業者呼喚國人戶外遊

等不到交通部展延秋冬遊補助，南投縣200多家觀光產業業者昨齊聚泰雅渡假村，一起為自己打氣，也呼籲國人走出戶外抗疫；業者建議，中央政府的振興紓困特別條例應早日上路，幫大家度過難關，在7月暑假重新找回消費人潮。

台中學學荷蘭 鄰避設施翻轉成亮點

包括肉品市場、火葬場、垃圾焚化爐等都屬鄰避設施，一向不討喜，動輒引發抗爭、民怨，但這些公共建設往往又不能不施做；「有能」的執政者，應有新思維，包括引進完善汙染防制措施、減少以鄰為壑，並以使用者付費方式提高對周邊受汙染者的回饋，才能不使重要建設頻頻「卡關」。

台中肉品市場新家 盧秀燕6月公布

在台中北區的肉品市場遷建案，歷經3任市長承諾遷移無果，盧秀燕市長昨回北區「娘家」開市政會議，被基層逼問，她透露說肉品市場遷廠新址會在6月宣布；但目前市府不願公布新地點。

熱門新聞

寒假放太久？16歲女孩開學日前腹痛就醫發現懷孕了

影／大甲媽祖如期遶境 顏清標：衛福部不能讓網路帶風向

白沙屯進香有變數 不排除再擲筊請示媽祖

媽祖不是顏清標的！學者：這時就不需要「順時鐘」了？

遶境一籮筐為何只針對大甲媽祖？ 網友曝背後原因

賴清德：若遶境引發疫情快速傳播 對不起前線醫護人員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。