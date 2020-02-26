新冠肺炎第二戰場？ 遶境辦不辦 指揮中心下午說明

大甲媽祖遶境到底辦不辦？近日似乎已成為新冠肺炎外的例另一戰場。鎮瀾宫董事長顏清標今日表示，最近聽取各界和宮廟意見，和開會討論結果，衛福部要作出判斷，讓宮廟遵從，不能網路帶風向，在未禁止前照常舉行。

對此，指揮中心監測應變官莊人祥今上午受訪表示，對於大甲媽等宮廟遶境停辦與否，將於今日下午記者會時，針對宗教活動提出規範、看法。

台灣信仰界盛事、媽祖遶境3月展開，大甲媽祖將於3月19日晚間起駕，3月28日回鑾，一共9天8夜。外界擔心百萬人次徒步聚集，恐為新冠肺炎防疫破口外，近日陸續有醫師與民代建議停辦或暫緩。

台大婦產科醫師施景中日前在臉書呼籲停辦。他昨日中午再度發文表示：「先賢有明示，福田在自身修行，不在遶境也不在鑽轎。」言下之意，他反對大甲媽遶境如期舉行，他並表示不只針對大甲媽祖的宗教活動，認為其他的大型宗教活動，近期都應考慮暫延。

顏清標說，請衛福部做出專業判斷，讓所有宫廟有所遵從，不能任由網路帶風向，不理性的謾罵，傷害大家的情感。

莊人祥表示，宮廟遶境停辦與否，指揮中心已有討論，因似乎有些細節再確認，會於今日下午記者會時，針對宗教活動相關辦理做說明。