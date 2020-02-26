影／傷癒重返大自然 黃偉哲親野放黑琵

台南市生態保育學會志工黃永豐、邱景威，今年1月19日在學甲濕地生態園區巡查時搶救1隻罹患肉毒桿菌中毒的黑面琵鷺，經過1個多月救治已恢復健康，今上午市長黃偉哲親自到學甲濕地野放，也希望喚起各界更重視黑琵生態保育。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武表說，當時在學甲濕地生態園區發現罹患肉毒桿菌中毒的黑琵，經由特有生物研究保育中心七股站專員護送到慈愛動物醫院醫治，經醫師診斷為肉毒桿菌中毒，立即施打抗血清藥劑，事後黑琵漸能活動，為利後續追蹤繫上台灣代碼T85腳環。

另為使其能適應野外環境，於2月5日將黑琵送到南投縣集集鎮特有生物研究保育中心進行後續照料及野外訓練，經10餘天觀察，黑琵能自行覓食及飛行，獸醫師評估可進行野放，台南市長黃偉哲親自參與野放，康復的黑琵展翅飛上天空再飛回濕地，現場愛鳥人士相當振奮。

除黃偉哲，今上午市府農業局長謝耀清及特有生物研究保育中心人員都到場，黃偉哲感謝台南市生態保育學會、慈愛動物醫院、野鳥學會、農業委員會特有生物研究保育中心及相關保育志工參與T85黑琵救援、醫治及照顧，讓黑琵能在短期間內恢復健康。