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大甲媽祖遶境 顏清標：如期籌辦取消3大活動

中央社 / 台中26日電

大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天表示，大甲媽祖遶境活動，在政府未建議前，擬如期籌辦，但首次取消千桌起駕宴等3大活動，節省下來的經費捐3000萬元給中央疫情中心使用。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將於3月19日起駕，為期9天8夜，全長340多公里，橫跨台中、彰化、雲林、嘉義等縣市，這場國內大型宗教活動每年吸引大批民眾參加，但因遇到新冠肺炎疫情爆發，有許多網友及醫師都建議暫停舉辦遶境活動。顏清標上午在鎮瀾宮召開記者會時做以上表示。

顏清標表示，對疫情管理，衛福部是專家，全國三月瘋媽祖會不會變成防疫破口，衛福部要做出專業判斷，讓所有宮廟有所遵從，不能任由網路帶風向做不理性的謾罵，大家會受不了，傷害大家的情感。

顏清標指出，大甲媽遶境已有百年歷史，遶境起駕日期是在元宵節擲筊決定，信徒依序隨行，廟方無時不刻不在關注疫情，全力配合疫情指揮中心，若政府宣告禁止遶境必須延期舉辦，廟方會遵守政府政策。

顏清標表示，在政府未做出決定之前，廟方仍如期籌辦，對於遶境的防疫措施，今年首次取消千桌起駕宴、媽祖之光晚會及在新港奉天宮的祝壽大典，避免人群密集接觸，節省下來的經費率先捐贈新台幣3000萬元給疫情中心，提供政府做防疫使用，並於沿途加設防檢站進行防疫管理。

顏清標還說，今年遶境不提供鑽轎腳及摸轎腳等活動，以避免人群聚集，並提議大家設香案歡迎媽祖，在遠處雙手合十，也可以表達誠心，無法到場者也可以透過視訊直播跟隨媽祖。

遶境 大甲媽祖 疫情

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