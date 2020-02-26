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好夢幻！埔鹽秘境紅花風鈴木大爆發 360度拍照無死角

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化埔鹽鄉南新社區的紅花風鈴木最近盛開，粉紅花朵布滿樹冠，是少有人知道的秘境。記者林敬家／攝影
彰化埔鹽鄉南新社區的紅花風鈴木最近盛開，粉紅花朵布滿樹冠，是少有人知道的秘境。記者林敬家／攝影

春天各地百花齊放，彰化埔鹽鄉南新社區的紅花風鈴木最近盛開，粉紅花朵布滿樹冠，相當夢幻，吸引民眾拍照打卡，南新村長施正賀表示，這顆紅花風鈴木這幾年雖有開花，但都不算最美，今年粉紅花朵大爆發，連他都相當意外，預計花期還有2周，想賞花的民眾可以把握機會。

南新社區的紅花風鈴木位在興安宮附近的新庄仔公園，民眾在路邊就可看到一片粉紅竄出牆邊，但過去因花況不出色，知道這處美景的民眾不多，還有住在當地40多年的居民不知道有這棵樹，施正賀表示，這塊地是在地企業家無償提供給社區使用，10年前種了2棵紅花風鈴木，卻曾遇颱風一棵枯死，一棵從斷根處橫長，越長越大棵，樹冠一年比一年茂密，生命力旺盛。

新庄仔公園的紅花風鈴木樹高5公尺寬7公尺，魏姓民眾今天與友人從鹿港來取景，前後拍了快2個小時，「實在太美了」她說，這紅花風鈴木樹型完整，四面八方都是拍照好角度，民眾不用擔心花長太高，無法與粉紅花團一起入鏡。

埔鹽鄉長許文萍說，過去也不知道有一棵這樣美的紅花風鈴木，村長用心照料，加上今年少雨、寒流晚到，終於讓這棵默默無名的紅花風鈴木爆發，歡迎民眾228假期來賞花。

彰化埔鹽鄉南新社區的紅花風鈴木最近盛開，鄉長許文萍（左二）、村長施正賀歡迎民眾賞花。記者林敬家／攝影
彰化埔鹽鄉南新社區的紅花風鈴木最近盛開，鄉長許文萍（左二）、村長施正賀歡迎民眾賞花。記者林敬家／攝影
彰化埔鹽鄉南新社區的紅花風鈴木最近盛開，吸引民眾拍照。記者林敬家／攝影
彰化埔鹽鄉南新社區的紅花風鈴木最近盛開，吸引民眾拍照。記者林敬家／攝影
彰化埔鹽鄉南新社區的紅花風鈴木最近盛開，粉紅花朵布滿樹冠，相當夢幻。記者林敬家／攝影
彰化埔鹽鄉南新社區的紅花風鈴木最近盛開，粉紅花朵布滿樹冠，相當夢幻。記者林敬家／攝影
埔鹽鄉新庄仔公園的紅花風鈴木相當醒目。
埔鹽鄉新庄仔公園的紅花風鈴木相當醒目。

風鈴木 賞花 寒流

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