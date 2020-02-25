台中開學日防疫遇空汙教室開不開窗？好兩難

新冠肺炎疫情增溫，台中市高中職以下學校今天開學，因連三天空氣品質不良，很多學生家長開學前就備妥口罩，今天一早，台中市西屯、沙鹿、忠明、大里等4站都是紅色警戒，對所有人不健康，家長更是耳提面命「口罩不要拿下來」，學校因應防疫教室開窗，讓空氣流通，被環團批猶如吸「毒氣」。

中央流行疫情指揮中心今天下午說明，因應學校開學，口罩實名制自本月27日起，13歲（含）以下兒童健保卡不受身分證字號尾數單雙號分流限制，每日都可購買，每7天仍限購買1次，每人每次最多可代持3張兒童健保卡購買口罩，成人口罩部分不變。

台中市今天空氣品質不良，根據環保署空氣品質測站，今天上午8時，台中市除了豐原是黃色普通等級，其餘西屯、沙鹿、忠明、大里等4站都是紅色警戒，對所有族群不健康。學校因應防疫，除了門口量額溫，教室開窗，讓空氣流通。

台中市環保局說，受偏東風環境風場影響，台灣西半部因位處背風側，導致風速偏弱、擴散條件差，昨天起連續3天空氣品質不佳。台中市政府除啟動應變措施外，並與中南部縣市同步啟動聯合稽查，以減緩空品持續惡化。

很多家長趕在開學前為孩子購買口罩，甚至昨晚還有家長到藥局購買，還買得到口罩。記者實地檢測南屯區藥局到前晚七時，還有大人、小孩的口罩，也有家長因為孩子臉太大，無法戴兒童口罩，改買大人口罩。健保藥局藥師表示，因為口罩倍增的關係，這幾天口罩充足，不用擔心。