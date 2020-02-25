台中樂成宮旱溪媽遶境22天 廟方：今年照常舉行

新冠肺炎疫情持續，台中市東區樂成宮「旱溪媽祖遶境大屯十八庄」已有198年歷史，董事長郭松益說「如期舉辦」因都在戶外活動。

樂成宮是台中市知名大廟，董事長郭松益說，遶境是室外活動，廟方決定持續舉辦，但會取消聚餐等室內群聚項目。

總幹事李富麗說，旱溪媽遶境徒步時間不多，多是車隊行進，今年如期舉辦。

董事洪榮吉指出，是否續辦繞境對廟方來說根本兩難，但媽祖遶境本來是求媽祖庇佑除瘟疫，停止遶境可能讓衆多信徒更添恐慌。

樂成宮旱溪媽祖遶境大屯十八庄是全台遶境時間最久的媽祖，每年固定是農曆的3月初一至22日。今年是3月24日至4月14日。

根據記載「旱溪媽祖遶境大屯十八庄」源於198年前台中地區農作物發生蟲害，信徒提議防治蟲害請旱溪媽祖遶境保平安。

遶境範圍有烏日、大里、太平、霧峰、東區、南區、南屯區、西區、北屯區、北區等99座宮廟丶116個里。