田尾怡心園牌樓被提報文資 委員今現勘決議沒保存價值

彰化田尾公路花園有30年歷史的怡心園牌樓是當地地標，縣府申請中央經費計畫拆除牌樓，全區整建為草地公園，但有居民認為牌樓是當地的回憶應保留，向彰化文化局提報文資，文資委員今天到場現勘，初步認為從整體工法、設計都流於形式，不具有文化資產保存價值，決議不列冊追蹤，原工程可望照計畫進行。

田尾公路花園區是全國重要的盆景苗木生產專業區，怡心園則是田尾公路花園地標，早期為公墓，經禁葬、遷葬後改為公園，廣場中央的傳統牌樓紅色屋瓦，白色牆身，是民國78年前縣長黃石城任內興建而成，周邊市集攤販運應而生。

彰化文化局今天與3名分別有歷史、建築等背景的文資審議委員到場現勘，聽取提報人及居民意見，但委員初步認為牌樓建築價值有限，也建議提報人在提報時應蒐集更多資料來說服大家。

文資委員之一也是台南大學台灣文化研究所副教授賴志彰說，怡心園牌樓看起來像中國北方宮殿式建築，但細節上做得簡單，包括柱子與牆面捲雲僅意象上的呈現，「讀不出建築能告訴大家什麼」，他鼓勵居民對於公部門的公共建設應嚴加監督，避免花錢卻做出出流於形式的工程。