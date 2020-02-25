田尾怡心園牌樓擬拆 居民提報文資施工暫緩

彰化田尾公路花園有30年歷史的怡心園牌樓是當地地標，縣府申請中央經費計畫拆除牌樓，全區整建為草地公園，但有居民認為牌樓是當地的回憶應保留，向彰化文化局提報文資，文資委員今天到場現勘，初步認為從整體工法、設計都流於形式，列冊追蹤的機率不高，但文化局指出，怡心園牌樓目前辦理紀錄陳核中，是否列冊追蹤會盡速公布。

田尾公路花園區是全國重要的盆景苗木生產專業區，怡心園則是田尾公路花園地標，早期為公墓，經禁葬、遷葬後改為公園，廣場中央的傳統牌樓紅色屋瓦，白色牆身，是民國78年前縣長黃石城任內興建而成，周邊市集攤販運應而生。

田尾居民巫宗祐本月初得知鄉公所與縣府有意將怡心園牌樓拆除，趕在原定10日就要動工前向文化局提報歷史建築保存，縣府因此暫緩拆除工程，巫宗祐說，怡心園牌樓是六、七年級生的共同回憶，見證在地發展的建築物，應要有好的設計讓牌樓融入其中，讓田尾地標耳目一新，而非花大錢拆建築。

彰化文化局今天與3名分別有歷史、建築等背景的文資審議委員到場現勘，聽取提報人及居民意見，但委員初步認為牌樓建築價值有限，也建議提報人在提報時應蒐集更多資料來說服大家。