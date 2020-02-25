南投觀光業者期待特別條例出手 夏日迎回人潮度難關

等不到交通部展延秋冬遊補助，南投縣200多家觀光產業業者，大家齊聚泰雅度假村，一起為自己打氣，期待中央政府的振興紓困特別條例早日上路，幫助大家度過難關，在七月暑假重新找回遊客消費人潮。

觀光處長王源鍾表示，新冠肺炎疫情對觀光產業的影響很大，也了解特別條例正在立法院審議中，業者都盼望特別條例三讀通過後，讓地方政府能夠盡快協助業者一同度過難關，在疫情過後的夏天迎接傳統的旺季，遊客盡快揮別陰霾走出戶外。

面對業者期待政府針對疫情出手紓困，有業者認為是中央推給地方，地方又推回中央訂定辦法，讓大家從春節前就開始面臨遊客的大量退訂房間，甚至有單一業者就被退訂了2000間房，而各遊樂區、風景區的遊客人數跌到不到三成。

南投縣政府指出，房屋稅、地價稅都是地方稅，經統計全縣旅宿業者一年可收進1億3000萬的房屋、地價稅，對財政收入不多窮縣而言，地方稅財源是重要的收入，除非中央有補貼，或訂出統一的減免辦法，否則地方政府很難自力紓困。