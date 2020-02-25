南投縣聯合稽查移工宿舍 查出用電壞習慣恐致命
彰化縣日前發生外籍移工宿舍火災傷亡意外，南投縣政府今進行移工宿舍聯合稽查及新冠肺炎防疫宣導，而多數空間均依規定設置滅火器或住警器，但也發現移工習慣將電動機車停在室內充電，恐釀火警且影響逃生致命，已要求改善再複查。
縣府社會及勞動處指出，全縣外籍移工逾13000人，多由雇主或仲介公司安排居住，其中南崗工業區約4500人，住宿地點達200處，而為確保移工住宿環境安全、保障其生活權益，主動出擊會同建設處、消防局及衛生局進行聯合訪視稽查。
而今天排定工業區內茂順油封、正達工程等3處移工宿舍針對檢查環境、建築及消防安全，社勞處長林志忠說，移工住宿建築原使用執照核准用途、有無違章、內部隔間、消防設備等都是查察重點，並巡視室內外逃生動線及環境衛生。
消防局火災預防科長沈鈺棠表示，經稽查各宿舍樓層空間多有依規定設置滅火器及住警器，但也發現移工習慣將電鍋、熱水瓶等電器集中同一插座，電動機車停進室內充電，已建議牽到戶外，以免影響緊急逃生，甚至因用電釀火警致傷亡。
針對公共環境及衛生政策，衛生局疾病管制科長趙聆惠則說，部分空間陽台堆放雜物髒亂，恐造成積水孳生病媒蚊；另面臨新冠肺炎疫情，除提醒雇主應落實移工防疫措施，也透過翻譯向移工宣導注重自主健康管理，有相關症狀應立即通報。
對此，林表示，經檢查不合格或不符規定均要求限期改善，若未完成者將依違反就業服務法相關規定，移請勞動部廢止雇主招募外勞名額，後續仍將針對較有安全疑慮的移工宿舍辦理聯合檢查，同時進行反毒及防疫相關政令宣導。
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