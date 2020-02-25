大甲媽面對疫情吃緊仍遶境 彰化「頭殼抱咧燒」

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聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
大甲媽祖遶境彰化，往年來程及去程都約有二千多名香客夜宿彰化縣政府中庭，今年因新冠肺炎疫情發燒，恐增加感染風險，彰化政府決定採總量管制及要先量額溫、「戴口罩」才能進入，並加強酒精消毒及乾洗手，並在戶外增設流動廁所。本報資料照片
大甲媽祖遶境彰化，往年來程及去程都約有二千多名香客夜宿彰化縣政府中庭，今年因新冠肺炎疫情發燒，恐增加感染風險，彰化政府決定採總量管制及要先量額溫、「戴口罩」才能進入，並加強酒精消毒及乾洗手，並在戶外增設流動廁所。本報資料照片

三月瘋媽祖，大甲鎮瀾宮媽祖遶境往年在彰化都會掀起熱潮，受到熱情接待，除了提供香客飲食外，彰化縣政府都會開放中庭供歇腳、過夜。不過，今年因新冠肺炎疫情持續發燒，各界都關注彰化縣政府的態度。縣長王惠美今天上午表示，神明既然指示這個日子，相信廟方一定會做最好的準備，信徒也會自己斟酌自己的健康狀況，來參與媽祖遶境的活動。

不過，王惠美也表示，在媽祖遶境行經之處，彰化縣政府會先行做消毒，飲食方面也希望信徒們能夠自備餐具，該戴口罩的就戴口罩，縣府還是會提供適當的空間，給信徒做休息使用。

大甲媽祖遶境彰化，來程及去程都約有二千多名香客夜宿彰化縣政府中庭。彰化政府行政處補充說明表示，因應新冠肺炎，縣府體恤大甲媽香客的辛苦，循往例仍開放縣府中庭給香客休息，但為了加強防疫，將採「總量管制」，將限制在中庭的人數，同時，在進出時要先量額溫，並要求一定要「戴口罩」才能進入，並加強酒精消毒及乾洗手，並在戶外增設流動廁所，讓香客及縣府洽公同仁及民眾都能安心，一起度過疫情。

行政處也再次呼籲，自疫情風險區回國14天之內者，盡量避免加入人群聚集的進香隊伍或室內活動，有呼吸道症狀的民眾，請戴口罩。。

每年大甲鎮瀾宮媽祖遶境，因彰化縣信眾最熱情，常湧來數萬信眾摩肩擦踵，隨香膜拜，除煙火鞭炮相迎外，很多團體都會提供飲飲供信眾「呷免驚」，甚至提供歇腳及休息場所，信眾還爭相鑽轎及摸神轎祈求媽祖庇佑，很多宮廟角頭，往年為了爭搶鑾駕，都會演成暴力衝突。

今年由於新冠肺炎疫情吃緊，彰化信眾對媽祖的熱情，恐衍生群聚效應受到感染的風險，有一些人士即呼籲大甲鎮瀾宮今年停辦9天8夜遶境進香活動，但縣長王惠美認為，神明既然指示這個日子，相信廟方一定會做最好的準備，信徒也會自己斟酌自己的健康狀況，來參與媽祖遶境的活動。

大甲媽祖進香行經彰化，來程都會駐駕彰化南瑤宫，往年也會提供香客大樓給香客歇宿並食膳。彰化南瑤宮管理人彰化市長林世賢表示，今年因香客大樓修繕，無法提供給大甲鎮瀾宮香客使用。至於供膳部分，往年都是一大鍋，香客排隊由服務人員舀取，但今年因疫情因素，服務人員全部戴口罩，並經過量體溫沒有感染新冠肺炎之虞，預先為個別香客打包領取。

彰化南瑤宮本身則考量到疫情因素，今年7天6夜笨港徒步進香之旅縮短為兩天一夜，並改為車輛進香。 市長林世賢說，雖然行程縮短，並只有幹部前往進香，但會香、交香及換龍袍儀式，全部行禮如儀，幹部行前全部量體溫並做自主健康管理，所搭車輛則是開放的陣頭車，非密閉車輛，減少受傳染的風險。

大甲媽祖遶境彰化，往年來程及去程都約有二千多名香客夜宿彰化縣政府中庭，今年因新冠肺炎疫情發燒，恐增加感染風險，彰化政府決定採總量管制及要先量額溫、「戴口罩」才能進入，並加強酒精消毒及乾洗手，並在戶外增設流動廁所。本報資料照片
大甲媽祖遶境彰化，往年來程及去程都約有二千多名香客夜宿彰化縣政府中庭，今年因新冠肺炎疫情發燒，恐增加感染風險，彰化政府決定採總量管制及要先量額溫、「戴口罩」才能進入，並加強酒精消毒及乾洗手，並在戶外增設流動廁所。本報資料照片
每年大甲鎮瀾宮媽祖遶境，因彰化縣信眾最熱情，常湧來數萬信眾摩肩擦踵，隨香膜拜，信眾還爭相鑽轎及摸神轎祈求媽祖庇佑，很多宮廟角頭，往年為了爭搶鑾駕，都會演成暴力衝突，但也提高新冠肺炎傳染的風險。本報資料照片
每年大甲鎮瀾宮媽祖遶境，因彰化縣信眾最熱情，常湧來數萬信眾摩肩擦踵，隨香膜拜，信眾還爭相鑽轎及摸神轎祈求媽祖庇佑，很多宮廟角頭，往年為了爭搶鑾駕，都會演成暴力衝突，但也提高新冠肺炎傳染的風險。本報資料照片
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大甲媽祖 新冠肺炎 遶境

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