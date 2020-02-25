南投2觀旅業者自救 共推防疫森呼吸、南投踏青去
200多位南投觀光旅遊業者上午共同參加「防疫森呼吸，南投踏青去」活動，呼籲國人走出戶外抗疫，南投縣觀光產業聯盟協會表示，南投好山好水好人情，更有多元的旅遊方式，因此不如出門到空氣流通的戶外踏青，才是最佳的防疫選擇。
縣長林明溱表示，面對肺炎疫情影響，觀光業受了不少衝擊，但南投各業者都很努力對抗此次的疫情，也鼓勵國人不要一直待在家中，不如常到戶外踏青，除了可以遠離疫情，更能強健身體。
南投觀產盟理事長林志穎表示，南投有許多適合避煞的好地方，近期大家雖都不敢搭乘遊覽車，造成團體旅遊人數下降許多，可是自行開車出來玩的遊客還是很多，呼籲大家多到空曠的戶外走動，增強免疫力，也不要太過於緊張。
南投縣不論是日月潭、清境、溪頭杉林溪的負離子，東埔、泰雅的溫泉好湯，二天一夜就可以規劃走訪清境高空步道，夜宿一晚觀星，溪頭找妖怪健行踏青，遊杉林溪賞花，吸收大量負離子，可是一大享受，邀請全國各地民眾到南投旅遊，體驗南投美景風光。縣內的溫泉也是一級棒。
南投縣觀光產業聯盟指出，隨著逐漸升溫，面對新型冠狀病毒肺炎，莫急、莫慌、莫害怕，對抗細菌、病毒，一定要勤洗手，並減少到密閉式的空間活動，希望今年7月能突破疫情重圍，在中央地方政府的配合下，讓業績能夠反轉。
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