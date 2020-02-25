急！開學了 雲林家扶助學金還差一百萬

高中職、大專院校陸續開學，雲林家扶中心高中職、大專生預計發出500萬元助學金，受到新冠肺炎衝擊，今年募款不易，目前助學金還差一百萬元，縣長張麗善今天與家扶三位大專生相近，肯定孩子的學業表現，也呼籲社會各界拋磚引玉，讓家扶孩子安心就學。

張麗善今天與家扶三位大專生相見，聆聽他們對未來的規畫，就讀台大社工系的李虹霏，課業維持績優90分以上更雙主修政治學，未來將投入青少年服務，陪伴弱勢兒少成長。

中山醫大營養學系的蔡岱臻，緬甸籍母親於家中從事串蚵殼來扶養岱臻三姐弟，岱臻國中就開始在麵店打工，未來準備考營養師證照，盼成為一個優秀的營養師，以及高雄科技大學輪機工程科專三廖品善，立志成為航向世界的船長，期盼考上甲級船員，成為優秀的船長看外面的世界。

張麗善表示，看見雲林家扶的孩子在就學上有如此優異的表現，實在很感動，相信未來都會成為社會的棟梁、菁英，新冠肺炎疫情導致捐款縮減，助學金籌措危急，看到台南回社慈善會、陽明海運公司拋磚引玉，讓更多大專生不必擔心註冊費，希望有更多善心人士一起關心孩子的教育。

雲林家扶中心督導歐厚成表示，感謝各界善心人士關注弱勢兒少的就學，成為弱勢兒少就學的最大支持及動力來源，目前助學金還短差一百萬元，社工只能努力義賣蘭花、雞肉應急，民眾若有購買需求，可與家扶中心聯繫。