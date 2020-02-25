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燈會主燈恐拆 設計師失望：真要搬可放到淡水

聯合晚報 / 記者曹悅華／台北報導

台灣燈會閉幕，燈會主燈去留又成爭議，主燈設計者林舜龍說，尊重交通部跟台中市政府協調結果。

今年主展區在花博后里森林園區，由林舜龍操刀設計主燈。除融合地景，還導入光影科技，打破主燈只能遠觀的距離感，民眾可在主燈下穿梭，像是在大自然般親和。重啟機械花「聆聽花開的聲音」，讓樹與花對話，創造全新話題。

面對主燈恐無法永久留存園區，林舜龍說，的確失望，因為當初標案就是要永久設置，所以一切的設計，都是以這個理念灌輸，作品也與花博有相當大的連結跟故事。能夠留下來最好，如果自己生的孩子，沒人要養，那就自己養。工作室在淡水，如果由新北市政府認養的話，可以就近照顧，可放在淡水捷運站旁的觀海平台，台中市政府不要的話，相信新北市長侯友宜會很歡迎放到淡水當作裝置藝術

林舜龍表示，主燈設計有傳承台中花博的意義，有其故事性，仍希望主燈能夠原地保留，一方面可以做為展演使用，一方面也會形成后里很棒的地標，只要定期維護管理，放幾十年都不是問題。

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