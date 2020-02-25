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大甲媽遶境不停辦 里長信徒籲戴口罩、取消共食同宿
新冠肺炎疫情當前，大甲媽祖遶境走不走？台中市北區淡溝里長蔡雅芳說，她是媽祖信徒，連續4年參加遶境，她認為遶境可以辦，但信徒要做好防護，務必要戴口罩，取消過去流水席般的沿街共食，也不要住香客大樓、搭遊覽車，減少疫情傳播。
台中市長盧秀燕今早受訪說，內政部將邀國內宗教領袖開協調會，市府會配合中央的決定，但國際疫情升溫，地方政府也會視疫情隨時調整。中央流行疫情指揮中心昨表示，目前社區感染風險仍低，不會禁止大型集會，但會隨疫情調整，也將與內政部協商。
蔡雅芳說，她是媽祖信徒，連續4年參加大甲媽遶境，她都採取當天來回的方式，她認為媽祖遶境可以辦，但防疫措施要做好，她建議信徒要負責任全程戴口罩，避免人群聚集傳播疫情。
蔡雅芳說，大甲媽遶境沿途都有信徒共食，很多人自發性準備飲食，讓遶境香客享用，她認為今年應該避免，沿途不要供應食物，尤其是大鍋共食或分裝成小分量，都應該要避免，如有必要可準備便當就好。
她認為，參加遶境的信徒要避免住大通鋪香客大樓，或者搭乘遊覽車、接駁車，避免在密閉空間聚集人群，免得疫情因此擴散。她建議盧秀燕，遶境可以繼續辦，但是100人以上的聚會，應該暫停1至2個月。
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