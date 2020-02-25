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大甲媽遶境不停辦 里長信徒籲戴口罩、取消共食同宿

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市北區淡溝里掌蔡雅芳是媽祖信徒，她建議媽祖遶境可以辦，但信徒要戴口罩做防疫，過往流水席般的大鍋共食應避免，也不要住香客大樓或搭遊覽車。記者洪敬浤／攝影
台中市北區淡溝里掌蔡雅芳是媽祖信徒，她建議媽祖遶境可以辦，但信徒要戴口罩做防疫，過往流水席般的大鍋共食應避免，也不要住香客大樓或搭遊覽車。記者洪敬浤／攝影

新冠肺炎疫情當前，大甲媽祖遶境走不走？台中市北區淡溝里長蔡雅芳說，她是媽祖信徒，連續4年參加遶境，她認為遶境可以辦，但信徒要做好防護，務必要戴口罩，取消過去流水席般的沿街共食，也不要住香客大樓、搭遊覽車，減少疫情傳播。

台中市長盧秀燕今早受訪說，內政部將邀國內宗教領袖開協調會，市府會配合中央的決定，但國際疫情升溫，地方政府也會視疫情隨時調整。中央流行疫情指揮中心昨表示，目前社區感染風險仍低，不會禁止大型集會，但會隨疫情調整，也將與內政部協商。

蔡雅芳說，她是媽祖信徒，連續4年參加大甲媽遶境，她都採取當天來回的方式，她認為媽祖遶境可以辦，但防疫措施要做好，她建議信徒要負責任全程戴口罩，避免人群聚集傳播疫情。

蔡雅芳說，大甲媽遶境沿途都有信徒共食，很多人自發性準備飲食，讓遶境香客享用，她認為今年應該避免，沿途不要供應食物，尤其是大鍋共食或分裝成小分量，都應該要避免，如有必要可準備便當就好。

她認為，參加遶境的信徒要避免住大通鋪香客大樓，或者搭乘遊覽車、接駁車，避免在密閉空間聚集人群，免得疫情因此擴散。她建議盧秀燕，遶境可以繼續辦，但是100人以上的聚會，應該暫停1至2個月。

遶境 疫情 大甲媽祖

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禁放炮竹罰款「不痛不癢」 環保人士：難遏阻

宮廟舉辦遶境或慶典，參加信徒太high，往往在夜晚「大鳴大放」燃放鞭炮或煙火，因此擾民；台中就曾有某宮廟放鞭炮到凌晨1點多，警消無人力在第一時間約束，開罰的罰款又不痛不癢，噪音與汙染傷害已造成。

晚上10時到早上6時 台中擬禁放炮竹

夜間施放鞭炮、煙火，幾點後不宜？台中市原本管制僅凌晨的0到6時，但是不少民眾反映多數人晚上10、11點就寢，炮竹聲擾人，中市消防局最近修正自治條例，管制時間擬提早到晚上10點起就不得有炮竹聲，不少民眾叫好，但也有宮廟、信眾認為「太嚴格」。

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