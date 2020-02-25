日本㕑師染肺炎 台中關懷據點廚師買不到口罩怕怕

日本傳出廚師確診武漢新冠肺炎病例，台中市營養午餐供應是否落實防疫措施，會不會改由校外送餐方式？市長盧秀燕表示，教育局已督促各級學校落實防疫相關SOP，不只是廚房工作人員，包括打菜的同學都規定一律戴口罩，也要求孩子們在吃飯前一定要洗手等，加強防疫規範。

盧秀燕表示，台中市疫情狀況相對緩和，不希望造成學童過度不便，因此目前仍維持原來的用餐方式，但是隨著疫情發展，市府會隨時應變調整。

市議員陳本添表示，后里關懷據點志工廚師買不到口罩，心裡七上八下。

陳本添表示，除了各級學校開學，長青學苑丶關懷據點也開始作業，這些年長者應該更需要防疫用品，有里長反應買不到耳溫槍及口罩，問社會局也說買不到，全部都是中央控管。

陳本添議員認為，中央控管那麼久了，可以減輕民眾的恐懼感嗎？