盧秀燕「回娘家」開市政會議 議員逼問肉品市場進度

台中市長盧秀燕今早到北區公所開市政會議，基層逼問肉品市場遷建進度，國民黨議員陳政顯說，遷建案務必信守承諾，而且要在本屆任期內動工，有里長說「希望不要遙遙無期」。盧秀燕說，肉品市場遷廠新址會在6月宣布；市府未宣布新地點。

台中市肉品市場位於北區，成立超過40年，周邊人口增加引發民怨。前市長林佳龍曾規劃遷址烏日區，現任市長盧秀燕重新評估選址，還到荷蘭考察現代化肉品市場，預計6月對外宣布。

北區區長柯宏黛說，肉品市場遷建後，未來要如何規劃？地方希望朝多功能建築發展，不只是規劃為社會住宅或其他建築物，希望能帶動地方發展、鼓勵青年創業的用途。

北區議員陳政顯說，地方非常關心肉品市場遷建案，市長承諾6月宣布遷建地址，他強調一定要趕快宣布，而且在本屆市長任期內，新肉品市場務必要動工，盧市長本屆還有2多年任期，答應民眾的事情要信守承諾，新址一定要在任內動工。

建德里長鄭凱鶴說，市府說6月宣布，希望遷建案不要遙遙無期，肉品市長對周邊住戶造成汙染，噪音吵雜、臭氣四溢，他提案在遷建前，請市府購置空氣清淨機，給周邊住戶每戶1台。

經發局長張峯原說，肉品市場遷建正規劃中，要符合民意需求、不造成污染，依法令肉品公司要維持批發功能，同時要增加營業項目，以達到觀光、肉品製作與消費採購等，肉品公司也要轉型規劃。

盧秀燕說，市府在6月前會宣布肉品市場遷建的選址，今年中以前會宣布新的地點，選址涉及專業，除了民意之外，也要考量肉品商的專業需要，市府會審慎選址。