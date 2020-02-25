不受疫情影響！建商回故鄉推案為原鄉助學愛心不間斷

新冠肺炎疫情讓不少行業受到影響，連帶衝擊弱勢團體。詮佳集團詮國建設董事長李欽泗回故鄉台中海線向上特區推出「詮國臻品」別墅建案昨天開工，簽約五成，不受新冠肺炎疫情影響。他邀請長期關懷的查馬克文教協會原住民偏鄉學童表演，並當場致贈紅包、教育基金、幸福平安米、背包等就學物資當禮物，讓學童得以專心求學，愛心不間斷。

昨天的開工典禮，包括大甲鎮瀾宮董事長顏清標、前立委顏寬恒、台中市議會副議長顏莉敏等人都到場祝賀。顏清標表示，個案基地附近推案踴躍，詮國建設推出的產品屬當地豪宅等級，只有16戶。

李欽泗長期提供馬克文教協會物資與基金，昨天也邀查馬克文教協會帶來精彩的演出，並致贈表演的小朋友背包等就學物資、紅包、平安米，還致贈查馬克文教協會教育基金，讓學童專心求學，善盡企業的社會責任。

李欽泗說，向上特區為台中推案熱區，位處向上路六段，近三號國道龍井交流，生活機能近年愈加成熟，光田醫院為服務當地鄉親，在附近興建向上分院，預計啟用後將會有700多名醫護進駐，此區光329檔期，推案量400多戶，上半年達600多戶。

李欽泗是沙鹿人，長期在七期推案，是國家建築獎項常勝軍，這次特別回故鄉推出「詮國臻品」五樓電梯別墅，將過去在台中七期豪墅的建築美學、科技安全、人文特質融入其中，並邀具APEC建築師資格的陳維凱打造「三代同堂」環境，包括銀髮族動線需求等。