快訊

「電視稅」好不好？英國《BBC》微妙的預算政治戰

開學抗疫大作戰！幼兒園熱像儀檢測 只有麥寮做得到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不受疫情影響！建商回故鄉推案為原鄉助學愛心不間斷

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
詮國建設董事長李欽泗邀請查馬克文教協會原住民偏鄉學童表演，並致贈紅包、幸福平安米、背包等禮物，讓小朋友能安心就學。記者趙容萱／攝影
詮國建設董事長李欽泗邀請查馬克文教協會原住民偏鄉學童表演，並致贈紅包、幸福平安米、背包等禮物，讓小朋友能安心就學。記者趙容萱／攝影

新冠肺炎疫情讓不少行業受到影響，連帶衝擊弱勢團體。詮佳集團詮國建設董事長李欽泗回故鄉台中海線向上特區推出「詮國臻品」別墅建案昨天開工，簽約五成，不受新冠肺炎疫情影響。他邀請長期關懷的查馬克文教協會原住民偏鄉學童表演，並當場致贈紅包、教育基金、幸福平安米、背包等就學物資當禮物，讓學童得以專心求學，愛心不間斷。

昨天的開工典禮，包括大甲鎮瀾宮董事長顏清標、前立委顏寬恒、台中市議會副議長顏莉敏等人都到場祝賀。顏清標表示，個案基地附近推案踴躍，詮國建設推出的產品屬當地豪宅等級，只有16戶。

李欽泗長期提供馬克文教協會物資與基金，昨天也邀查馬克文教協會帶來精彩的演出，並致贈表演的小朋友背包等就學物資、紅包、平安米，還致贈查馬克文教協會教育基金，讓學童專心求學，善盡企業的社會責任。

李欽泗說，向上特區為台中推案熱區，位處向上路六段，近三號國道龍井交流，生活機能近年愈加成熟，光田醫院為服務當地鄉親，在附近興建向上分院，預計啟用後將會有700多名醫護進駐，此區光329檔期，推案量400多戶，上半年達600多戶。

李欽泗是沙鹿人，長期在七期推案，是國家建築獎項常勝軍，這次特別回故鄉推出「詮國臻品」五樓電梯別墅，將過去在台中七期豪墅的建築美學、科技安全、人文特質融入其中，並邀具APEC建築師資格的陳維凱打造「三代同堂」環境，包括銀髮族動線需求等。

李欽泗說，「詮國臻品」規畫雙車位雙主臥室，衛浴、廚房等都採用日本高級建材，且與中興保全中保無限+APP配合，讓住宅智慧生活化。預約已逾七成，簽約也有五成，完全不受新冠肺炎疫情影響。

「詮國臻品」銷售經理李柏翰說，「詮國臻品」規畫CP質高，昨天公開現場馬上就有客戶下訂簽約，完成五成的銷售佳績。記者趙容萱／攝影
「詮國臻品」銷售經理李柏翰說，「詮國臻品」規畫CP質高，昨天公開現場馬上就有客戶下訂簽約，完成五成的銷售佳績。記者趙容萱／攝影
詮國建設董事長李欽泗（左四）致贈查馬克文教協會原住民偏鄉學童紅包、幸福平安米、背包等禮物，讓小朋友能安心就學。記者趙容萱／攝影
詮國建設董事長李欽泗（左四）致贈查馬克文教協會原住民偏鄉學童紅包、幸福平安米、背包等禮物，讓小朋友能安心就學。記者趙容萱／攝影
詮國建設董事長李欽泗邀請查馬克文教協會原住民偏鄉學童表演，並致贈紅包、幸福平安米、背包等禮物，讓小朋友能安心就學。記者趙容萱／攝影
詮國建設董事長李欽泗邀請查馬克文教協會原住民偏鄉學童表演，並致贈紅包、幸福平安米、背包等禮物，讓小朋友能安心就學。記者趙容萱／攝影

新冠肺炎 疫情 建築

延伸閱讀

台中海線推案夯 光田醫向上特區豪墅「詮國臻品」開工

求媽祖快顯靈！台大醫憂遶境成防疫破口 網：別重蹈韓國覆轍

彰化又多一個美術館！洪易美術館在地化就是國際化

大甲媽遶境不延期 3月19日晚上起駕

相關新聞

晚上10時到早上6時 台中擬禁放炮竹

夜間施放鞭炮、煙火，幾點後不宜？台中市原本管制僅凌晨的0到6時，但是不少民眾反映多數人晚上10、11點就寢，炮竹聲擾人，中市消防局最近修正自治條例，管制時間擬提早到晚上10點起就不得有炮竹聲，不少民眾叫好，但也有宮廟、信眾認為「太嚴格」。

不受疫情影響！建商回故鄉推案為原鄉助學愛心不間斷

新冠肺炎疫情讓不少行業受到影響，連帶衝擊弱勢團體。詮佳集團詮國建設董事長李欽泗回故鄉台中海線向上特區推出「詮國臻品」別墅...

假牙補助申請 中投熱絡 彰化趨緩

假牙補助申請超熱門，南投縣老年人口多，今年從元旦開放申請，目前僅剩300多萬元額度；台中去年和今年也都追加1.6億經費，還常不足；彰化今年編1億元，但社會處長王蘭心表示今年假牙申請已趨緩，應不會有申請不到情況。

擴編中科用地 環團批犧牲農田

台中市府昨進行國土計畫草案審議會，環保團體批評市府擴編中科周邊用地260公頃，是犧牲農田、圈地給產業使用；中市都發局長黃文彬解釋，中科周邊匡列260公頃用地，主要因應未來產業需求，這次將不納入，未來視需求再檢討。

禁放炮竹罰款「不痛不癢」 環保人士：難遏阻

宮廟舉辦遶境或慶典，參加信徒太high，往往在夜晚「大鳴大放」燃放鞭炮或煙火，因此擾民；台中就曾有某宮廟放鞭炮到凌晨1點多，警消無人力在第一時間約束，開罰的罰款又不痛不癢，噪音與汙染傷害已造成。

LINE推收費新制 中市府：非商用沒漲價

社群當道時代，政府機關與政治人物多數有LINE帳號，但LINE自3月起推收費新制，改以量計價；民進黨議員昨質疑台中市府有530多萬追蹤人數，每月發15則計算，每月恐增加至少上百萬元費用，都來自納稅人荷包；市府表示，市府LINE帳號是公共服務性質收費，不會調整費用。

彰化老人全口假牙補助 3月開始申請

彰化縣府老人假牙補助3月2日開始申請，受理至9月底，社會處長王蘭心表示，去年起申請全口假牙的老人家已有下降趨勢，今年縣府...

影／土地公生日 南投紫南宮信徒擺大豬還願

農曆二月初二是土地公生日，香火鼎盛的紫南宮，今天廣場上一口氣擺出6條信眾捐獻的「烤大豬」，是延襲早期農業社會民眾準備供品...

Line收費漲！議員憂每月多花百萬 中市府：費用不變

社群當道時代，各政府機關與政治人物都有Line帳號，民進黨議員賴佳微、江肇國表示，Line自3月起推收費新制，改為以量計...

民眾去日月潭、溪頭不敢搭客運 南投業者砍假日加班車

不少民眾發現最近前往日月潭、溪頭風景區的客運班次減少了，南投客運對此表示，因武漢肺炎疫情影響，導致路線營運不佳，即日起至...

新冠疫情影響！世界蘭花會議3月登場 出席學者減1至2成

世界蘭花會議、展覽3月在台中登場，受到新冠肺炎疫情影響，這場3年一度的國際蘭壇盛事，已有1至2成報名學者取消行程。台灣蘭...

大甲媽遶境如期舉辦 民俗專家：別卸責給「神明保佑」

新冠肺炎疫情延燒，大甲媽祖遶境仍在3月如期舉行，去年南下與回鑾分別彰化動用1千2百多名與1千7百多名警力，有基層員警擔...

熱門新聞

大甲媽遶境如期舉辦 民俗專家：別卸責給「神明保佑」

白沙屯媽3月進香 總幹事：信媽祖保佑、政府防疫

訂單滿手得限量！疫情刺激網購 2款彰化小吃銷售逆勢成長

影／挺抗疫展愛心！台南多家企業提供康那香員工午餐

正隆竹北廠今起免費送消毒水 助居民環境消毒防疫

民眾去日月潭、溪頭不敢搭客運 南投業者砍假日加班車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。