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彰化老人全口假牙補助 3月開始申請
彰化縣府老人假牙補助3月2日開始申請，受理至9月底，社會處長王蘭心表示，去年起申請全口假牙的老人家已有下降趨勢，今年縣府編列一億元經費，只要提出申請，應不會有申請不到的情況 。
去年彰化縣老人家共申請了一億多元假牙補助，收入戶及中低收入老人裝置假牙共補助238人，補助65歲以上老人裝置全口假牙有2938人。
王蘭心說，去年全縣共三千多人申請，相較於104年假牙補助剛開辦高峰有近八千人申請，彰化老人家申請全口假牙補助人數已有下降趨勢，原因應是有需求的老人家在這幾年都陸續申請，而六十五歲以上老人目前是四年級生，相較以往就已較重視口腔衛生，所以牙齒狀況較好，預估今年只要提出申請，應不會有申請不到的情況。
只要年滿65歲以上長輩，在申請日前設籍彰化縣3年以上，全口無牙或上、下顎健康齒各存3顆(含)以內，都可向戶籍地鄉鎮市公所提出申請，上下各可申請2萬元，與縣府簽約牙醫共有132家。
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