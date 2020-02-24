台灣燈會主燈保留與否 盧秀燕：目前防疫最重要

2020台灣燈會甫落幕，針對主燈「森生守護─光之樹」是否原址保留，交通部觀光局傳出跟台中市政府不同調，對此，台中市長盧秀燕今天不願多做表示，僅說目前防疫最重要。

2020台灣燈會在台中后里花博園區舉辦，昨天畫下句點，市府表示，主副展區總參觀人次達1182萬人次，燈會結束後，主燈「森生守護─光之樹」本預計原地保留，現在卻傳出市府傾向不原地保留。

針對台灣燈會主燈是否原址保留，盧秀燕今天到神岡國小視察開學前防疫工作，接受媒體聯訪時表示，「我想我們今天的重點就是防疫，這個最重要」。

市府指出，之後將研議最適宜的主燈處置方式，無論是現地保留、開放認養或是拆除，將進行內部評估，也會參考往年台灣燈會的做法，將以市民最大利益為優先考量。

市府提到，歷年台灣燈會主燈後續處置的方式不一，以台中市曾經承辦的台灣燈會為例，2003年主燈「吉羊康泰」以不鏽鋼結構為主，目前保留於台中公園，而2015年主燈「吉羊納百福」，則是開放典藏，確認無人認養後拆除。