影／土地公今天生日 南投紫南宮信徒擺大豬還願
農曆二月初二是土地公生日，香火鼎盛的紫南宮，今天廣場上一口氣擺出6條信眾捐獻的「烤大豬」，是延襲早期農業社會民眾準備供品拜土地公，祈求保佑來年繼續豐收外，也是不少信眾因事業順利賺錢，因而前來、擺豬請客還願。
紫南宮主委莊秋安說，過去有不少人以為今天是頭牙，但其實不是，頭牙其實是元月初二，今天農曆二月初二才是土地公的生日，因此有不少信徒來設豬、設麵線和設金牌等供品來還願，拜土地公還有招財之意，因此，還有人特地抱著春節求來的金雞，到廟裡過香火加持。
傳統習俗這天，南投紫南宮一早就湧入大批信眾拜拜，還有人一位信徒表示，去年曾向土地公表示如果公司今天有賺錢，就擺大豬來還願，可是因為要還願的人太多，因為在廟方安排下，排在今天一口氣設下3隻大豬，儀式依循古禮，來感謝土地公保佑。
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