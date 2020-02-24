自助餐店禁未戴口罩者進入 彰縣衛生局：不違法

彰化縣有自助餐業者張貼公告指出，為配合防疫，進餐廳一定要戴口罩，沒戴會被店家請出門，彰縣衛生局指出，目前沒有規定一定要戴，但業者舉動不違法，會輔導做好衛生工作。

彰化有家自助餐業者在店門口張貼公告，指稱為了要配合防疫，請客人要戴口罩才能進入餐廳，如果沒戴口罩無法進入，有民眾進餐廳時因沒戴口罩，才剛拿起便當盒要夾菜，就被餐廳員工請出去。

民眾表示，現在雖然是新冠肺炎流行期，但也沒有強制要戴口罩進入餐廳，且餐廳民眾雖然都有戴口罩，但內用時還是會把口罩拿下來，不太能理解業者作法。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受媒體聯訪表示，中央和地方都沒有規定進入餐廳一定要戴口罩，業者其實只要落實食品良好衛生規範準則，維持環境清潔，加上勤洗手，業者舉動不違法，但會輔導做好衛生工作。

經衛生局人員前往這間自助餐店了解輔導後，業者把海報拿下來，但對於為何規定進入餐廳要戴口罩，業者則不願多談。