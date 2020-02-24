民眾去日月潭、溪頭不敢搭客運 南投業者砍假日加班車

不少民眾發現最近前往日月潭、溪頭風景區的客運班次減少了，南投客運對此表示，因武漢肺炎疫情影響，導致路線營運不佳，即日起至3月29日，因應遊客人數減少，以及營運成本壓力考量，一律停開假日加班車，只行駛平假日一般班次。

隨著新冠肺炎疫情未消退，國人搭客運外出的旅遊意願愈來愈低，溪頭營林區主任彭嘉文指出，雖說不少人認同走出戶外，呼吸芬多精是最好增強免疫力的活動，但過去上午班班客滿的「台中至溪頭」客運路線，每天帶來近8000人的入園數，掉到平日只剩2000多人，假日更只有4000人上下，是過去的一半。

南投客運表示，「台中至溪頭」與「台中至日月潭」原本是客運業者最熱門的路線，但疫情延燒下，上周不得不作出減班的措施，經報請監理機關同意後，遂公告即日起至3月29日止，取消不再一位難求的假日加班車，只行駛平日班次；至於台中至日月潭路線，考量每日往返的班車就達27車次，已足夠目前旅客需求，也暫時不安排假日加班車，另台中發車到台中高鐵、埔里、日月潭路線的機動加班車，平日也將停開，詳情可上南投客運官網查詢。

溪頭森林教育園區指出，客運班次雖然有減少，但特別的是，觀察到平時乘客運上山的銀髮族少了，而不少家長把握開學前的最後例假周末，都是採取自駕方式上山，讓山上停車位有限的溪頭，反而出現了少見的回堵小塞車。

南投客運指出，目前部分路線包括6669日月潭遊湖公車、6670台中至日月潭、6664埔里至清境、6883台中至溪頭、6899台中至埔里，只行駛每日行駛平日班次，以及6670台中-高鐵台中站-埔里-日月潭路線機動加班車平日停開等，都有班次的變動，詳情可上南投客運官網查詢。