世界蘭花展3月台中登場 千種台灣原生蘭爭妍

世界蘭花會議與展覽是國際蘭壇盛事，台灣從2005年開始爭取，直到2014年才獲得2020主辦權。台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼說，今年規劃「千種蘭區」，展出台灣上千種原生種蘭花，包含最珍貴的台灣阿嬤蝴蝶蘭、阿里山台灣一葉蘭等。

台灣蘭花產銷發展協會表示，今年會議將出版「蘭花保育典藏」，搜羅五大洲、世界知名植物園的蘭花品種記錄；主題館以竹子、木頭為主素材，搭配各式蘭花創作3棵生命樹，分別以風、光與水為主題，展現花卉藝術之美。

曾俊弼說，台灣被稱為蘭花王國，這次蘭展規劃「千種蘭區」，將展出上千種台灣原生種蘭花，包含1897年被發現的台灣阿嬤蝴蝶蘭原種，還有阿里山復育成功的台灣野生一葉蘭等。

台中市農業局長蔡精強說，世界蘭花會議聚焦在原生、保育等主題，規劃保護、育種、種植、生態、系統、遺傳與發展、蘭花產業等講題；世界蘭展在花博外埔園區舉行，面積約1.3萬公頃，智農館、樂農館展場佈置中，有主題亮點與競賽展區。

農業局表示，世界蘭花會議與展覽是蘭花產業指標性的國際活動，每3年辦一次，台灣從2005年開始爭取，直到2014年在南非舉行的會議上，才獲得2020年主辦權。