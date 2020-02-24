林明溱挺開罰防疫違規者 將避辦逾百人室內活動
南投縣日前有接受居家檢疫男子兩度外出，遭罰新台幣15萬元；縣長林明溱今天在縣務會議中重申支持衛生局作法，同時縣府也會避免舉辦百人以上的室內大型活動及會議。
南投縣埔里鎮日前有一名需接受居家檢疫的男子，但他卻違規兩度自行外出，搭乘大眾運輸交通工具前往外縣市，南投縣衛生局會同警方找到男子，同時開罰新台幣15萬元。
縣府今天召開縣務會議，林明溱肯定衛生局對未遵守檢疫規定的民眾開罰的作法，他指出，曾有中港澳旅遊史的民眾需接受居家檢疫，曾和確診病例接觸的需居家隔離，兩者都需待在家，不能外出。
林明溱表示，現在違反居家檢疫的規定，最高可罰15萬元，違反居家隔離最高可罰30萬元，等到之後立法院通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，最高都可罰到100萬元，希望能讓危害防疫工作的行為減到最少。
林明溱強調，縣府也將避免舉辦百人以上的室內大型活動以及集會，至於公務員出國的問題，則是會遵守中央法令，不會限制，不過也會勸導府內及所屬機關員工，避免前往被標示國際旅遊疫情建議等級的國家。
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