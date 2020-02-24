新冠疫情影響！世界蘭花會議3月登場 出席學者減1至2成

世界蘭花會議、展覽3月在台中登場，受到新冠肺炎疫情影響，這場3年一度的國際蘭壇盛事，已有1至2成報名學者取消行程。台灣蘭花產銷發展協會表示，國際航班隨疫情大亂，日、韓疫情發展迅速，協會持續關注，目前會議將如期舉行。

台中市農業局長蔡精強說，世界蘭展將持續舉行，外埔智農館、樂農館布展工程持續，市府會配合政府防疫規定，入場前量體溫、必要時戴口罩，加強環境與人員消毒，確保活動安全。

世界蘭花會議、展覽是全球指標的蘭花盛事，每3年舉辦1次，吸引全球蘭花愛好者與會；本次會議3月9日至12日在后里福容飯店舉行，蘭展3月9日至18日在外埔園區舉行。

台灣蘭花產銷協會秘書長曾俊弼說，受到疫情影響，中港澳人士或轉機者禁止來台，或得配合檢疫措施，中港澳地區已有10多名學者取消出席；協會上周調查，仍有41國、675名外籍學者、貴賓將出席，目前估計與會者已減少1至2成。

曾俊弼說，受疫情影響國際航班大亂，許多與會者得重新安排機票行程，目前已無法從香港轉機來台，否則得配合檢疫14天無法與會，日本、韓國與新加坡等地疫情持續發展，盼勿對國際航班帶來影響。