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朝陽科大送次氯酸水 霧峰居民排隊領
新冠肺炎疫情嚴峻，朝陽科技大學為協助霧峰地方鄉親防範病毒威脅，今特別調製次氯酸水消毒液送給民眾，今發送首日就吸引大批民眾前往排隊。霧峰區長陳宗祈感謝朝陽科大主動協助社區防疫。
校長鄭道明表示，學校提供之次氯酸水的濃度低，性質穩定不刺激，不會對人體及環境造成傷害，且可破壞病毒的細胞膜，可替代酒精抗菌使用，消毒效果佳，盼能善盡大學社會責任，協助社區民眾共同對抗疫情。
該校即日起至下個月13日連續三周，每日準備200公升提供社區民眾免費領用，每人每次最多可領2公升，領完為止。領取方式是上午9時至11時，在學校附近吉峰東路74號的7-11超商門口。
朝陽科大總務長兼環安處主任張華南也貼心提醒民眾，領取時記得自備不透光容器盛裝，置於陰暗處，在一周內使用完畢，以免消毒效果降低。
大里區立仁里里長鄭伯其今也送次氯酸水給霧峰警分局十九甲派出所，讓執勤的員警們能夠保持健康的工作環境及身體服務民眾。
十九甲派出所所長程錫國感謝鄭伯在各界對抗疫情時為員警送暖。鄭伯其則說，警察身體健康才能給里民提供最好的服務。
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