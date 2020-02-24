大甲媽遶境如期舉辦 鎮瀾宫副董：在室外不用怕

有醫師臉書呼籲，今年因新冠肺炎疫情，大甲媽祖今年遶境應停辦，鎮瀾宫副董事長鄭銘坤今天接受訪問時說，可能有些人太擔憂，明天學校開學，捷運有百萬人搭，還有高鐵，他呼籲大家要相信政府的防疫措施，世界各國防疫，台灣做的最好，而且大甲媽遶境是在室外，不要太過擔憂。

鄭銘坤表示，百年進香遶境是在室外不用怕，人怕人，嚇死人，大家應該站出來，否則連菜市場都不用去，廟方會做好環保衛生和防疫，他說雲林新港鄉和奉天宫已三次開會議，昨晚也開新港地區點心站防疫工作籌備會，要在主要道路噴霧消毒，讓經過的人車都會消毒，鎮瀾宫也聯絡各點心站，今年用餐環保化，建議團隊最好自帶鋼杯和保溫槍，每天每人量體溫，要參加的信徒如有感冒發燒不要參加，要保護別人，今年強調人情味，一定要維護大眾安全。

鄭銘坤強調，經過的沿途寺廟會消毒，車輛會消毒，每人一天三次量體溫，不只今年做，以年遶境都會比照這種方式進行，點心站打菜方式可能改用餐盒或小便當，請志工幫忙打菜，很多細節都在研究討論中。