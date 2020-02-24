環團批「圈農地給工業」 中市府：視需求檢討

台中市國土計畫草案今下午舉行審議會，環保團體到市府批評，市府擴編中科周邊用地260公頃，農地轉為產業、觀光用地流失1822公頃，呼籲勿將農地圈給工業使用。台中市都發局長黃文彬說，中科周邊匡列260公頃用地，主要為因應未來發展需求，這次不納入，未來視需求再檢討。

多個環保團體在審議會舉行前夕，在市府廣場舉行記者會，批評市府的國土計畫草案，等於讓工業區用地倍增，加重台中市空汙、垃圾、水汙與水電負擔，呼籲市府回應先前公聽會的民間意見。

大肚山改善空汙協會理事長魏嘉慶說，台中飽受空汙威脅，國土計畫草案卻把中科周邊的大肚山區，匡列260公頃科學園區用地，但中科管理局已發文說明「到125年土地都夠用」，呼籲市府刪除。

大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴說，台中市為處理未登記工廠，核定大里夏田產業園區，緊鄰國土計畫預定的稻米產區，也未見違章工廠的輔導措施，台中農地面積僅3.82萬公頃，不足40%糧食自給的4.63萬公頃，市府此舉讓農地流失1822公頃。

野行耕耘工作室代表姜盈如說，她參加多場國土計畫公聽會，許多民間提議都未列入會議記錄，例如清水海風里農民推動在地農業發展，新訂的台中國際機場計劃廣達550公頃，又把農地變成建地。

台中市都發局表示，市府匡列中科周邊產業用地，以因應未來產業發展需求，位置、面積可以再討論，外界若有意見可不列入，未來視需求配合國土計畫通盤檢討。

都發局表示，國土計畫公聽會開放民間參與，今天召開的審議會也是讓民間團體提出審查意見，但得依照發言規則進行；至於審查會直播的部分，得按照規定辦理，另外也要徵詢會議主席意見。