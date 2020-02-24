快訊

滯湖北血友病少年和母親 晚間近11點搭長榮抵台

台中確診4例 盧秀燕：有2例僅收治醫院的陸客

中央社 / 台中24日電

疾管署公布新冠肺炎確診者台中市有4例。中市府指出，其中2例為陸客，由外縣市直送台中的醫院治療，並未到台中其他地方。市長盧秀燕質疑「這樣要算我們的嗎？」盼中央釐清。

依疾管署網站傳染病統計資料查詢系統，第五類法定傳染病中「嚴重特殊傳染性肺炎」共有28例確診個案，分布全台9縣市，包含台北市7例、新北市5例、彰化縣5例、台中4例、南投縣2例、高雄2例、桃園市1例、宜蘭縣1例、台南1例。

開學在即，台中市長盧秀燕上午抵神岡國小視察開學前防疫工作演練，會後受訪針對疾管署公布台中市有4例確診個案作以上表示。

盧秀燕說，「台中市有4例確診個案」說法有誤，其中2例是白牌車司機的親友，但中央已解除警報；另2例非台灣人，他們入境台灣遊玩，沒有進入台中，在外縣市生病了直送台中的醫院收治「這2例要算我們的嗎？」

盧秀燕指出，依中央發布台中市2例都已收治醫院治療，且中央也解除警報，因為找得到病原，周邊接觸者經過雙採都是陰性，這張地圖可能造成誤解，希望中央可以修正。

新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情延燒，盧秀燕強調，站在台中立場不會拒絕收治病人，因為大家都要互相幫忙，就像某些檢疫所設在台中，但也不能把那些人都算成台中人，希望中央可以再釐清。

台中市政府表示，除2例白牌車司機親友，另2例是在1月底時2名中國大陸遊客從別的縣市直接驅車前往台中的醫院收治現地診療，在台中沒有遊程、也沒有接觸任何人，相關疫情中央都有掌握，非本土病例，目前恢復情況很好。

台中市 盧秀燕

延伸閱讀

影／台中4例新冠肺炎 盧秀燕：2例在台中醫，算我們的？

影／明天開學 盧秀燕視察國小防疫演練：不用擔心口罩

台灣燈會閉幕／千萬人次遊客 共譜完美句點

2020台灣燈會閉幕 台中市交棒新竹市

相關新聞

訂單滿手得限量！疫情刺激網購 2款彰化小吃銷售逆勢成長

新冠肺炎嚴重衝擊國內產業，尤其已餐飲、觀光最為嚴重，不過也有業者藉此改變經營模式，業績反而逆勢上漲。同為彰化著名小吃的「阿璋肉圓」及「鹿港阿振肉包」，分別以外帶及網購，在這波疫情中生存下來。

大甲媽遶境恐成防疫破口 台大醫：祈禱媽祖顯靈喊停

台灣信仰界盛事、媽祖遶境下月展開。大甲媽將於3月19日晚間起駕，3月28日回鑾，一共9天8夜。外界擔心百萬人次徒步聚集恐...

把愛傳出去！清水警為民服務獲贈水果 轉送獨老及弱勢

台中市清水警分局員警幫助民眾，不以為意，不久竟收到對方寄來的水果，員警將水果轉送轄區內獨居老人和弱勢家庭，讓民眾的回報更...

台中鐵路橋下空間因地制宜 停車占6成

台中鐵路高架化下多目標使用，據台鐵局規畫，會依各車站在地需求，六成三規畫為停車空間，兩成八是公園，商用空間占一成八，其他是休憩運動用地；台鐵局強調，高架橋下空間設計必須合法且符合穿透性、連續性，增加生活便利。

台中鐵路高架 各車站違停嚴重

台中市鐵路高架化之後，不少民眾反映各火車站附近的汽機車停車更困難，尤其豐原、潭子與太原站，需求量愈來愈大，假日更嚴重；台中市交通局長葉昭甫表示，曾帶隊拜訪台鐵局，希望盡早在橋下闢建停車場，市府則在各站周邊道路增設路邊停車格，目前規畫10車站有1579席汽車位、6428席機車位。

星期評論／中火回歸專業 少點廢證口水戰

台中市政府與中央近日再度為中火「廢證」問題槓上！大選前，市府迅速廢止台中火力發電廠2、3號機組許可證；大選後，環保署最近強力介入要求市府5日內改正。兩方對中火發電許可量的基準認定不同，很難有共識，中央與地方為此開戰勢難避免。

農耕機掉爛泥釀禍 彰化環局：清理再上路

現正值稻作耕耘期，彰化道路常見農機具行經留下的泥濘與土塊，造成機車騎士摔車，乾掉後又塵土飛揚；但因追查、開罰有難度，彰化環保局深入田間10多處宣導，要求清理完農機具再上路，有人配合，有人嗆。

工程師改賣咖啡 研發麻芛蜜拿鐵

34歲賴育生曾是科技廠的工程師，因緣際會到朋友的咖啡店幫忙，一頭栽進咖啡世界，上月到誠實商店免費駐點，研發新品「麻芛蜜拿鐵」，不僅推廣義大利的咖啡文化，也守護誠實商店。

誠實商店被偷怕 請人進駐賣咖啡 順便顧店

誠實一斤值多少錢？全台各地開「誠實商店」，但不少店家被人性打敗，開店快、關得也快。台中市南屯區有家老字號誠實商店，因竊盜頻傳，不僅收起原本投幣的誠實甕，改成洞口較小的投幣孔，也在大門口裝監視器，但竊案仍層出不窮，商店乾脆請人進駐賣咖啡，順便幫忙顧店。

台灣燈會800台無人機最後的完美表演 遊客驚呼

順利升空表演！2020台灣燈會在台中今晚閉幕，數十萬人擠進主燈后里森林園區，800台無人機最後一次在台灣燈會的表演，完美...

彰化中華路派出所走入歷史 大埔派出所明正式進駐服務

因應人口變遷，彰化市派出所轄區重整，中華路派出所將走入歷史，24日8時起將搬遷整併到民族路派出所，而新落成的大埔派出所明...

破20年來紀錄！鹿谷迎2萬5888斤糯米神龜祈驅疫

南投縣鹿谷鄉永隆麒麟山開山廟歡慶開山聖王聖誕千秋，廟方今延續過去傳統祭儀和慶典，也為重達2萬5888斤的糯米大神龜揭綵，...

熱門新聞

大甲媽遶境恐成防疫破口 台大醫：祈禱媽祖顯靈喊停

啟智中心倉庫失火湧捐助 法裔神父劉一峰感動

來挖寶！竹東舊事二手市集 228連假舉辦共120攤參與

別急著寄物資！網友主動捐款助修玉里天主堂物資館

扣件園區恢復為農業區？高市都發局：依法、依中央規定

台南林初埤木棉花人潮現 業者推薦白河後壁不同風情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。