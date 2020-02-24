快訊

滯湖北血友病少年和母親 晚間近11點搭長榮抵台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

訂單滿手得限量！疫情刺激網購 2款彰化小吃銷售逆勢成長

聯合新聞網 / 綜合報導
鹿港阿振肉包因推出網購，即便碰上新冠肺炎疫情，買氣依舊不減，甚至逆勢成長。圖／聯合報系資料照
鹿港阿振肉包因推出網購，即便碰上新冠肺炎疫情，買氣依舊不減，甚至逆勢成長。圖／聯合報系資料照

新冠肺炎嚴重衝擊國內產業，尤其已餐飲、觀光最為嚴重，不過也有業者藉此改變經營模式，業績反而逆勢上漲。同為彰化著名小吃的「阿璋肉圓」及「鹿港阿振肉包」，分別以外帶及網購，在這波疫情中生存下來。

據《民視新聞網》報導，曾是國宴小吃的彰化阿璋肉圓，以往到假日總一位難求，但碰上新冠肺炎疫情，店內用餐的顧客明顯不多。店家為因應此狀況，大力推動外帶，反而讓生意增加，店外大排長龍，業者表示，外帶比以往明顯多出一、兩成。

同樣位於彰化鹿港阿振肉包同樣大排長龍，不過他們更推出「網購」服務，讓他們即便碰上疫情，打開電腦仍舊訂單一堆，還必須限制購買人數，每天現接100張。肉包店業者表示，還有公司取消春酒，改訂包子送員工。也讓他們今年過年後的業績，成長約四到五成。

受到疫情影響，許多民眾擔心被感染而減少外出，雖然影響觀光餐飲業生意，卻帶動一波宅經濟。據網路購物業者統計，2月份電玩、即食料理及清潔用品等買氣都有飆升的跡象，串流平台流量也較春節時有所成長。

新冠肺炎 網購

延伸閱讀

網論戰御飯糰「小七pk全家」誰好吃？ 老饕曝勝負關鍵

「韓國跟團5天4夜」跌到4500 網直呼：0元也不去

按電梯犯大錯 小心讓病毒秒擴散

影／華航接回鑽石公主號台人 「機長廣播」20秒影片感動網友

相關新聞

訂單滿手得限量！疫情刺激網購 2款彰化小吃銷售逆勢成長

新冠肺炎嚴重衝擊國內產業，尤其已餐飲、觀光最為嚴重，不過也有業者藉此改變經營模式，業績反而逆勢上漲。同為彰化著名小吃的「阿璋肉圓」及「鹿港阿振肉包」，分別以外帶及網購，在這波疫情中生存下來。

大甲媽遶境恐成防疫破口 台大醫：祈禱媽祖顯靈喊停

台灣信仰界盛事、媽祖遶境下月展開。大甲媽將於3月19日晚間起駕，3月28日回鑾，一共9天8夜。外界擔心百萬人次徒步聚集恐...

把愛傳出去！清水警為民服務獲贈水果 轉送獨老及弱勢

台中市清水警分局員警幫助民眾，不以為意，不久竟收到對方寄來的水果，員警將水果轉送轄區內獨居老人和弱勢家庭，讓民眾的回報更...

台中鐵路橋下空間因地制宜 停車占6成

台中鐵路高架化下多目標使用，據台鐵局規畫，會依各車站在地需求，六成三規畫為停車空間，兩成八是公園，商用空間占一成八，其他是休憩運動用地；台鐵局強調，高架橋下空間設計必須合法且符合穿透性、連續性，增加生活便利。

台中鐵路高架 各車站違停嚴重

台中市鐵路高架化之後，不少民眾反映各火車站附近的汽機車停車更困難，尤其豐原、潭子與太原站，需求量愈來愈大，假日更嚴重；台中市交通局長葉昭甫表示，曾帶隊拜訪台鐵局，希望盡早在橋下闢建停車場，市府則在各站周邊道路增設路邊停車格，目前規畫10車站有1579席汽車位、6428席機車位。

星期評論／中火回歸專業 少點廢證口水戰

台中市政府與中央近日再度為中火「廢證」問題槓上！大選前，市府迅速廢止台中火力發電廠2、3號機組許可證；大選後，環保署最近強力介入要求市府5日內改正。兩方對中火發電許可量的基準認定不同，很難有共識，中央與地方為此開戰勢難避免。

農耕機掉爛泥釀禍 彰化環局：清理再上路

現正值稻作耕耘期，彰化道路常見農機具行經留下的泥濘與土塊，造成機車騎士摔車，乾掉後又塵土飛揚；但因追查、開罰有難度，彰化環保局深入田間10多處宣導，要求清理完農機具再上路，有人配合，有人嗆。

工程師改賣咖啡 研發麻芛蜜拿鐵

34歲賴育生曾是科技廠的工程師，因緣際會到朋友的咖啡店幫忙，一頭栽進咖啡世界，上月到誠實商店免費駐點，研發新品「麻芛蜜拿鐵」，不僅推廣義大利的咖啡文化，也守護誠實商店。

誠實商店被偷怕 請人進駐賣咖啡 順便顧店

誠實一斤值多少錢？全台各地開「誠實商店」，但不少店家被人性打敗，開店快、關得也快。台中市南屯區有家老字號誠實商店，因竊盜頻傳，不僅收起原本投幣的誠實甕，改成洞口較小的投幣孔，也在大門口裝監視器，但竊案仍層出不窮，商店乾脆請人進駐賣咖啡，順便幫忙顧店。

台灣燈會800台無人機最後的完美表演 遊客驚呼

順利升空表演！2020台灣燈會在台中今晚閉幕，數十萬人擠進主燈后里森林園區，800台無人機最後一次在台灣燈會的表演，完美...

彰化中華路派出所走入歷史 大埔派出所明正式進駐服務

因應人口變遷，彰化市派出所轄區重整，中華路派出所將走入歷史，24日8時起將搬遷整併到民族路派出所，而新落成的大埔派出所明...

破20年來紀錄！鹿谷迎2萬5888斤糯米神龜祈驅疫

南投縣鹿谷鄉永隆麒麟山開山廟歡慶開山聖王聖誕千秋，廟方今延續過去傳統祭儀和慶典，也為重達2萬5888斤的糯米大神龜揭綵，...

熱門新聞

大甲媽遶境恐成防疫破口 台大醫：祈禱媽祖顯靈喊停

啟智中心倉庫失火湧捐助 法裔神父劉一峰感動

來挖寶！竹東舊事二手市集 228連假舉辦共120攤參與

別急著寄物資！網友主動捐款助修玉里天主堂物資館

扣件園區恢復為農業區？高市都發局：依法、依中央規定

台南林初埤木棉花人潮現 業者推薦白河後壁不同風情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。