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訂單滿手得限量！疫情刺激網購 2款彰化小吃銷售逆勢成長
新冠肺炎嚴重衝擊國內產業，尤其已餐飲、觀光最為嚴重，不過也有業者藉此改變經營模式，業績反而逆勢上漲。同為彰化著名小吃的「阿璋肉圓」及「鹿港阿振肉包」，分別以外帶及網購，在這波疫情中生存下來。
據《民視新聞網》報導，曾是國宴小吃的彰化阿璋肉圓，以往到假日總一位難求，但碰上新冠肺炎疫情，店內用餐的顧客明顯不多。店家為因應此狀況，大力推動外帶，反而讓生意增加，店外大排長龍，業者表示，外帶比以往明顯多出一、兩成。
同樣位於彰化鹿港阿振肉包同樣大排長龍，不過他們更推出「網購」服務，讓他們即便碰上疫情，打開電腦仍舊訂單一堆，還必須限制購買人數，每天現接100張。肉包店業者表示，還有公司取消春酒，改訂包子送員工。也讓他們今年過年後的業績，成長約四到五成。
受到疫情影響，許多民眾擔心被感染而減少外出，雖然影響觀光餐飲業生意，卻帶動一波宅經濟。據網路購物業者統計，2月份電玩、即食料理及清潔用品等買氣都有飆升的跡象，串流平台流量也較春節時有所成長。
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