大甲媽遶境恐成防疫破口 台大醫：祈禱媽祖顯靈喊停

台灣信仰界盛事、媽祖遶境下月展開。大甲媽將於3月19日晚間起駕，3月28日回鑾，一共9天8夜。外界擔心百萬人次徒步聚集恐為新冠肺炎防疫破口，台大婦產科醫師施景中今晨就在臉書發文說，希望這次遶境進香的負責人、主管單位能停辦這次活動。

施景中說，祈禱媽祖趕快顯靈、托夢給這次繞境進香負責人、主管單位等，為了擴大的疫情，請他們停辦這次的活動。他說，媽祖本身道行功深，又有左右護法千里眼及順風耳，豈一定要信徒們到祂鑾前，才會知道他的虔誠？

他說，如果心存善念、幫助他人，媽祖也會感知，垂加護佑，豈需爭先恐後搶到祂輿駕之下，才能得到祂的庇護。施景中說，「請不要以凡人意念，揣度慈悲為懷的媽祖，那對媽祖，是真正的不敬了。」

對於國內大型活動或集會，疫情指揮中心昨天表示，目前社區感染機率很低，所以並未禁止，但在疾管署網站有大型集會的相關指引，例如關心參加者是否有症狀、提供防疫措施等，供主辦單位參考。