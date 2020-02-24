憂大甲媽遶境有感染風險 中市副議長：做好防疫

中央社 / 台中23日電

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動將於3月登場，不少網友擔心大型群聚活動可能會有武漢肺炎感染風險，台中市議會副議長顏莉敏今天說，參加民眾要做好防疫，如果擔心疫情就不要參加。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動將從3月19日至28日登場，由於武漢肺炎疫情持續延燒，韓國與香港也發生宗教活動而發生群聚感染事件，對於大甲媽遶境活動，雖然鎮瀾宮董事長顏清標之前曾說過「大家免驚，媽祖會保護我們」，但仍有許多民眾表達憂慮，甚至建議取消遶境活動。

顏清標近日出席禳災祛厄祈福法會時針對此事表示，「媽祖會和天公伯合作，將台灣和全世界疫情撲滅。」他還說，媽祖婆和天公伯都很慈悲，會向祂們祈求，讓疫情降到最低、早點撲滅。

對於民眾的憂慮，身為顏家班成員的顏莉敏晚上接受記者詢問時表示，她還不知道廟方是否針對遶境活動有何動向，但目前全台各地都有宮廟在進行遶境的活動，想參加的民眾，自己可以做好防疫措施，如果擔心疫情，就不要參加。

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