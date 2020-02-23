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彰化中華路派出所走入歷史 大埔派出所明正式進駐服務
因應人口變遷，彰化市派出所轄區重整，中華路派出所將走入歷史，24日8時起將搬遷整併到民族路派出所，而新落成的大埔派出所明天也將正式啟用進駐。
由於大埔商圈人口大增，地方爭取設派出所，彰化縣政府斥資近六千萬興建大埔派出所，去年完工，2月24日8時將正式啟用，由原民族路派出所員警進駐，服務轄區為成功里、南瑤里、延平里、延和里及南興里等共5里。
而原中華路派出所明天8時起也將搬遷至民族路派出所辦公，民族路派出所轄區里別為西安里、彰安里、光華里、永福里、萬壽里、中央里、大同里、民權里、富貴里、永生里及福安里等共11里。
民族路派出所地址是彰化市民族路326號，電話（04）7223507；大埔派出所地址彰化市仁愛東街51號，電話（04）7113043。
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