破20年來紀錄！鹿谷迎2萬5888斤糯米神龜祈驅疫

南投縣鹿谷鄉永隆麒麟山開山廟歡慶開山聖王聖誕千秋，廟方今延續過去傳統祭儀和慶典，也為重達2萬5888斤的糯米大神龜揭綵，縣長林明溱則擔任主祭官，祈求新冠肺炎疫情早日遠離，現場也準備湯圓、炒麵、菜頭湯等讓信眾吃平安。

永隆麒麟山開山廟指出，每年農曆2月2日是開山聖王聖誕，按往例慶典活動會提前辦理，其中已有20多年歷史的賀壽大神龜則在今天揭綵登場，而今年經信眾擲筊祈回敬獻的大神龜重達2萬5888台斤，打破歷年紀錄。

而今天的開山聖王聖誕千秋祭祀大典，縣長林明溱擔任主祭官，立委許淑華、鹿谷鄉長邱如平等人也到場參與，除依循古禮敬獻鮮花素果、酒水麵線等供品，現場也準備湯圓、炒米粉、炒麵、菜頭湯等平安餐，大批信眾開心享用。

開山廟主委陳孟良說，每年祈回敬獻的大神龜一年比一年重，而今年是由嘉義的李姓信眾擲筊成功中的，但因是以公司名義共有8人合資製作，迎來打破20多年來紀錄的糯米龜謝神還願，讓大家吃平安，還捐100萬元供慈善公益扶弱用。

林則表示，開山廟歷史悠久、神威顯赫，每年開山聖王聖誕都吸引大批信徒前來賀壽，並參拜祈福，場面熱鬧，而今受新冠肺炎疫情侵擾，百業都受影響，因此除祈求開山聖王庇佑縣境平安，也盼讓肺炎疫情早日遠離，產業都能順利發展。