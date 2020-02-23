台灣燈會主燈去留與否 中市府：參考往年評估

2020台灣燈會今晚閉幕，台中市議員賴佳微與江肇國批評市府傾向不現地保留主燈，市府今天表示，將進行內部評估，也會參考往年台灣燈會做法，並考量市民利益。

2020台灣燈會在台中后里花博園區舉辦，今天晚上將閉幕，先前傳出市府傾向不保留「森生守護─光之樹」主燈，賴佳微與江肇國都質疑，市府高層前幾天受訪才說將現地保留主燈，現在卻又傳出不保留，前後說詞反覆。

賴佳微表示，台灣燈會主燈讓人驚豔，很多市民朋友因為新冠肺炎疑慮，都還沒一睹這次主燈的風采，為何市府這麼急著表示不打算保留主燈，難道是眼紅中央製作的主燈區比較吸睛，市府意圖將主燈拆除銷毀的做法真的非常浪費。

江肇國指出，希望市府多思考保留主燈能為后里帶來的觀光效益，或如何讓主燈成為在地特色，這樣只因政治立場而吵架反對，不但不尊重藝術創作，更彰顯市府對城市規劃沒有想法。

賴佳微與江肇國認為，設計師當初在設計這個「光之樹」主燈時，就是希望以能永續留存的理念設計。請市府千萬不要成為藝術破壞者，破壞這些藝術家對中市府的信任。

市府表示，之後將研議主燈最適宜的處置方式，無論是現地保留、開放認養或是拆除，市府將進行內部評估，也會參考往年台灣燈會的做法，將以市民最大利益為優先考量。

市府指出，歷年台灣燈會主燈的承辦縣市政府極少進行現地典藏，以台中市曾經承辦的台灣燈會為例，其中2003年以不鏽鋼結構為主的主燈「吉羊康泰」，就保留在台中公園，而2015年主燈「吉羊納百福」則是開放典藏，確認無人認養後拆除。