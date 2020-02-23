學生及老顧客力挺 南投鄉下戲院受疫情衝擊相對低
新冠肺炎影響，民眾擔心進室內場所，但學生寒假延長，南投又無百貨公司、大商圈供學生「殺時間」，南投大戲院業者表示，有學生及老顧客支持，受衝擊程度或許較都市影城低。
因新冠肺炎影響，民眾前往室內公共場所意願減少，高中以下學校寒假也延後到25日才開學，由於南投縣無大型百貨公司及商場，學生為打發時間，便到戲院看電影，一名學生今天與女朋友到南投大戲院看電影，他說，雖不擔心新冠肺炎疫情，但還是要戴著口罩。
戲院業者蔡杰峰說，因新冠肺炎，戲院其實受滿大影響，但因學生寒假延長，平日仍有學生族群及死忠老顧客支持，相較都市地區影城受到的衝擊，南投大戲院業績下滑或許不到6成，但至少有4成到5成，假日影響也不小，尤其擔心下週開學後，影響恐怕更明顯。
蔡杰峰表示，身為戲院業者，除做好基本防疫及進出場消毒作業、提供酒精噴灑顧客雙手、注意進場民眾狀況、散場後執行影廳消毒清潔等，由於老戲院採用分離式冷氣，非中央空調，較無內部空氣不斷循環疑慮。
蔡杰峰指出，受新冠肺炎影響，「大家一定會受到滿大波及，我們就盡力做好戲院業者本身可以做到的工作」，相信觀眾還是會願意進戲院支持。
南投大戲院是南投縣濁水溪線鄉鎮市唯一首輪電影院，深耕在地超過40多年，受許多南投學子支持。戲院前的顧客說，會有一些防護措施，但基本上「沒有到那麼擔心」，且疫情還未達社區感染程度，還是會進戲院看電影，不會那麼害怕。
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