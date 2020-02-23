古蹟鳳山寺祝融之災毀損 流標二次今動工將修復

彰化縣縣定古蹟鹿港鳳山寺2016年因火災毀損嚴重，修復工程招標去年流標2次，工程終於發包出去，今天舉行開工典禮，彰化縣長王惠美說，鳳山寺有台灣交趾陶保存年代最早的清代作品，此次將斥資2500萬元修復，預計明年6月修復完成。

王惠美與鹿港鎮長許志宏、鳳山寺管理委員會副主委施文凱等人今天主持縣定古蹟鹿港鳳山寺開工祈福典禮。

鹿港鳳山寺建立於清道光年間約1822年，奉祀原鄉廣澤尊王，建築為坐東朝西的兩進式建築，三川殿有單開間的寬度，屋頂則是單簷硬山式，屋脊上與左右兩旁的交趾陶作品是咸豐年間泉州「晉江名匠蔡騰迎」的傑作，堪稱是目前台灣交趾陶保存年代最早的作品。

鳳山寺歷經幾次重修成現今格局，見證地方開發及相關移民史，極富歷史文化資產價值，所以縣府於89年指定為縣定古蹟，97年由文化局辦理主體建築修復工程，但在2016年因火災毀損嚴重，縣府爭取到文化部補助約1875萬元，縣府編列500萬元配合款，鳳山寺管理委員會配合自籌款經費約125萬元，預計工期450天。

王惠美說，希望透過修復工程讓鳳山寺建築的生命力延續，後續也會串連龍山寺、天后宮、鶴棲別墅、鹿港和興派出所、丁家大宅等景點，讓鹿港的觀光資源更豐富。