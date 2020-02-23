疫情持續鐵砧山賞櫻活動熱 醫師：要運動增加免疫
新冠肺炎疫情讓不少人心情抑鬱，台中市議員吳敏濟今舉辦鐵砧山賞櫻健行，提醒民衆就近到戶外走走，活動筋骨賞花，增強免疫力。
新冠肺炎疫情去年底爆發，已嚴重影響市民作息。不少人在家中閉關不輕易出門，隨確診人數攀升，抑鬱的情緒蔓延開來。
市議員吳敏濟今天與甲安埔希望協會、大甲溪北愛鄉協會丶大甲區公所等單位合辦賞櫻健行，報到處先量額溫，再噴酒精洗手，做好防疫SOP。
大甲衛生所主任王柏盛告訴健行民眾，新冠肺炎在台灣是可控制的，只要謹記到密閉空間或人潮擁擠的地方戴上口罩、勤洗手，身體不適就趕快就醫，運動才是提高免疫力的有效方法。
85歲的吳陳節走完全程，神采奕奕，她說，有鄰居排隊買口罩買酒精，平日躲在家裡深怕外出感染，有風吹草動就憂鬱，她說這樣不健康，做好防護丶經常到戶外運動，只要身體健康就不必過度擔心。
吳敏濟歷年來爭取在鐵砧山栽種2000多株櫻花，今年首度舉辦健行賞櫻，原定500人竟有近千人到場。
健行賞櫻活動結合節能減碳及就業媒合機會，400份資料被索取一空。
吳敏濟宣佈健行賞櫻活動將每年定期舉行，希望大家一起出來走走，見見老朋友聊聊天，欣賞美麗的櫻花，身心舒暢免疫力自然提升，相信疫情很快就會緩和下來。
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