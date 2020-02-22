燈會閉幕前夜800架無人機展演 不明訊號干擾48架掉落
2020台灣燈會在台中舉行，明最後一天即將閉幕，今晚出動800架無人機展演，天空排出「2020台灣燈會在台中」、「后豐鐵馬道」等字樣與圖樣，點亮后里夜空。不過今晚因展演前及展演中受不明訊號干擾，造成展演期間表演飛行受影響，48架無人機掉落，影響展演品質。台中市觀旅局呼籲民眾不要以訊號任意干擾燈會無人機展演，以免觸法。
台中市觀旅局表示，今晚7時10分出動800架無人機展演，但因展演前及展演中突然受到不明訊號干擾，造成展演期間表演飛行受嚴重影響，導致48架無人機掉落，影響燈會遊客觀賞權益及品質。
明日台灣燈會閉幕，若天候條件許可，主燈區后里森林園區將進行800架無人機展演，觀旅局將請電信警察協助，在無人機展演前及展演期間偵測干擾訊號，以維護燈會無人機展演品質。觀旅局呼籲民眾千萬不要以訊號任意干擾燈會無人機展演，以免觸法。
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