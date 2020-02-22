防疫人員淚水吞腹內 關懷居家檢疫被惡言相向

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聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
針對新冠肺炎居家檢疫者，彰化縣除由村里長及村里 幹事每天追蹤關懷，衛生局人員也每天打電話追蹤，布了雙重防線，目前沒人落跑。圖／翻攝自彰化縣衛生局
針對新冠肺炎居家檢疫者，彰化縣除由村里長及村里 幹事每天追蹤關懷，衛生局人員也每天打電話追蹤，布了雙重防線，目前沒人落跑。圖／翻攝自彰化縣衛生局

新冠肺炎疫情持續緊繃，但台北及南投都傳出居家檢疫者趴趴走，引發眾怒。相對於其他縣市針對居家檢疫者，僅由村里長及村里 幹事每天追蹤關懷，而彰化縣加一道防線，衛生局人員也每天打電話追蹤，目前沒人落跑。不過，衛生局人員也滿腹苦水，在電話「關懷」時，被覺得很煩，有時遭到惡言相向。

彰化縣已有5例武漢肺炎確診病例，需居家隔離有80多人，大多是醫護人員，從從大陸、香港、澳門回來需要居家檢疫的民眾，則近千人。衛生局長葉彥伯說，針對居家檢疫者的監控，彰化縣分成兩道防線，一是民政單位，由村里長及幹事每天打電話關懷，並會同警方手機監控，如發現症狀，立即通知衛生局處理，另一道防線則是衛生局負責，每天以電話關懷，同時發給接受居家檢疫者及家人口罩及衛教單，透過雙重監控，目前尚無人落跑。

至於居家隔離者，多是與病例密切接觸者，主要是醫護人員，葉彥伯說，居家隔離的民眾由彰化縣衛生局疾病管制科人員1天打2次電話，關心身體狀況，詢問有無需要協助的地方，如果有人沒接電話，衛生局人員就會跟員警一起前往民眾住處查勤。

彰化縣衛生局疾病管制科長王曉琪說，自從傳出新冠肺炎確診病例以來，衛生局防疫人員幾乎就不休假投入，電話不離手，每天都要打電話關懷居家檢疫及居家隔離者身體狀況，詢問是需要協助，如果有人沒接電話，就要會同員警一起前往了解。

王曉琪說，有的被隔離的民眾，反而每天都打電話來罵，一直在問檢驗報告什麼時候會出來，也有很多民眾面對防疫人員天天詢問身體健康情形，覺得很煩，有同仁被罵到飆淚，但為了全民健康與安全，不讓防疫出現破口，還是把淚擦乾後，繼續完成工作。

至於居家檢疫者依規定不能離開住所，防疫人員發現很多人都填上自己的戶籍地而非居住地，讓防疫人員撲空。由於居家檢疫的人數比較多，在關懷時，還要為他們進行衛教，提醒如果身體有狀況要馬上回報，卻也往往引來對方抱怨，只能極力安撫，尋求體諒。

衛生局 居家檢疫

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