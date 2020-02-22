彰化縣社福單位租賃土地房屋年逾7900萬元

彰化縣政府社會處新聞稿指出，彰化縣已有6個鄉鎮開始著手建置社福大樓，縣內現有很多社福單位處所都是用租的，經費一年高達新台幣7900多萬元。

彰化縣政府希望各鄉鎮能有自己的社福大樓，就地深耕服務在地鄉親。

彰化縣社會工作師公會今天在彰化縣議會舉辦會員大會，彰化縣長王惠美致詞時說，她要感謝社工夥伴在基層的用心與努力，現在流行武漢肺炎，提醒大家在工作時，還是要戴口罩。

彰化縣社會工作師公會上午在彰化縣議會新會館舉辦第八屆第三次會員大會暨「病人自主權立法及預立醫療決定、緩和照顧」研習，出席的除了有王惠美、彰化縣政府社會處長王蘭心、彰化縣社工師公會理事長許芳瑜等人。

王惠美致詞時說，感謝所有社工夥伴們在基層的用心和努力，不過武漢肺炎疫情延燒，呼籲大家要用肥皂勤洗手，也要用漂白水稀釋消毒環境，搭乘捷運、公車、高鐵時建議配戴一般外科口罩。身體健康才能服務更多的民眾，大家共體時艱，努力度過這次疫情。