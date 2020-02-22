網傳武漢肺炎彰化封城 市長：謠言止於智者
中部傳出武漢肺炎死亡首例，網路謠言滿天飛，有民眾指彰化縣和彰化市都封城，彰化市長林世賢今天在臉書專頁發文，呼籲謠言止於智者，清潔隊都有消毒，請大家不要聽信謠言。
法務部調查局昨天發出新聞稿指出，網路近日流傳「全彰化縣封鎖」、「高雄市已經進入一級防疫狀態」等4件武漢肺炎疫情假訊息，調查單位已迅速約談6人到案，依涉嫌違反傳染病防治法移送法辦。
林世賢今天在臉書發文，指「飯會使加食，話袂使烏白講。黑白講話給乎關、給乎罰錢」，意指「飯可以多吃，話不能隨便講，亂講話就要關起來或罰錢」。
林世賢解釋，有很多人跟他說聽到封市的謠言，但謠言止於智者，根本沒有「封市」的情形；為了保障市民安全，日前已經和清潔隊一起到彰化市的各個公園、菜市場等公眾場所進行消毒，現在菜市場也人潮還是很多，感覺未受影響，他請市民不要聽信謠言。
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