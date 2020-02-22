真佛心！彰化市有四個定點免費提供市民消毒水
新冠肺炎疫情持續緊繃，民眾卻買不到消毒水，彰化市公所特別在4個定點設置消毒水取用處，供市民免費索取，同時教導民眾使用。
彰化市公所設置的4處消毒水取用處，分別是彰化市公所大門口、大竹派出所大門口、莿桐聯合里辦公處、彰化市清潔隊隊部，週一至週五上午8點至下午5點30分(上班時間)免費提供市民取用稀釋漂白水，每人每次領取約1.5公升左右，必須自備2公升大小 適當容器。
市公所表示，漂白水是一種强而有效的家居消毒劑，其主要成分是"次氯酸鈉" ，能使微生物的蛋白質變質，有效殺滅細菌、真菌及病毒，此次提供的漂白水已稀釋為500 PPM，適合居家環境清潔消毒使用。
消毒步驟如下：
1、「穿」：穿上圍裙、戴上口罩及手套，保護雙手。
2、「稀」：本漂白水已稀釋至500PPM。
3、「擦」：將拖把、抹布或舊牙刷沾漂白水，以擦拭方式擦地板、桌椅、櫥櫃、洗手台、水龍頭、馬桶等區域，若是用噴灑方式清潔則無效。
4、「停」：擦拭後，靜置5至10分鐘，等待漂白水確實發揮殺菌功效。
5、「沖」：再以清水沖洗或擦拭所清潔殺菌的區域。
6、「棄」：將用過的漂白水再用大量的水稀釋1遍（不要少於100倍）才倒入廚房污水道或戶外水溝，或是將之靜置1天氧化後再倒掉。
如果漂白水濺入眼睛，須以清水沖洗至少15分鐘，如身體仍有不適，應儘速至醫療院所就診。
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