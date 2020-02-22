白沙屯媽進香324出發 5000個媽祖加持安撫奶嘴贈信眾
白沙屯媽今年往北港徒步進香活動即將在3月24日凌晨出發，白沙屯媽祖沙鹿聯誼會會長朱秋耀，號召一批熱愛白沙屯媽文化的好友，集資做了5000個白沙屯媽祖限量版安撫奶嘴，屆時將在白沙屯媽婆網站本部分送給信眾家中2歲以內的小寶寶。
義工組織白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬指出，白沙屯媽疼愛小孩是大家都知道的，沙鹿聯誼會長朱秋耀這次號召好友共同集資製作5000個白沙屯媽祖限量版安撫奶嘴，要分送給信眾，因數量有限，希望提供給家中2歲以內的小寶寶。
免費發放的限量版安撫奶嘴，將於3月22日 （周日）下午1點至3點在白沙屯媽祖婆網站站本部前，憑民國107至109年的「媽媽手冊」免費領取，發完為止，同時為2020年白沙屯媽祖往北港徒步進香活動暖身。
駱調彬表示，這是一個非常有意義的活動，一直以來白沙屯媽祖在進香路上都會特別照顧小孩子，所以一聽到有這樣子的消息，網站也很樂意提供協助發送工作。
他表示，白沙屯媽祖沙鹿聯誼會今年不只製作5000個安撫奶嘴，還每年提供3000個便當供餐給香丁腳，在沙鹿也設有點心站給大家，這些費用全都是認同白沙屯媽祖文化的朋友，一起自發性捐款來完成；因為製作奶嘴成本較高，所以今年無法提供大量的安撫奶嘴，希望這5000個透過白沙屯媽祖加持的安撫奶嘴，保佑所有嬰兒平安健康成長。
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